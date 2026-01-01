Déployer HandBrake en un clic.
Transcodeur vidéo open-source accessible depuis n'importe quel navigateur, avec conversion par lots et traitement automatique des dossiers de surveillance.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec HandBrake
HandBrake est le transcodeur vidéo open-source le plus largement utilisé, capable de convertir pratiquement n'importe quel format vidéo en sorties modernes et largement compatibles comme MP4 et MKV. Ce déploiement exécute HandBrake à l'intérieur d'un conteneur Docker et diffuse son interface graphique complète vers votre navigateur via noVNC — aucune installation de bureau n'est requise. Vous obtenez l'interface utilisateur complète de HandBrake avec tous ses préréglages d'encodage, la prise en charge des sous-titres, les marqueurs de chapitre et les options d'accélération matérielle, accessible depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur moderne.
Le conteneur inclut une fonctionnalité de dossier de surveillance qui convertit automatiquement tous les fichiers vidéo que vous déposez dans le répertoire d'entrée désigné, ce qui facilite l'exécution de tâches par lots non surveillées sur votre VPS.
Principales fonctionnalités de HandBrake
Interface graphique par navigateur
L'interface de bureau complète de HandBrake est diffusée directement sur votre navigateur via noVNC — accédez-y de n'importe où sans installer de logiciel localement.
Dossier de surveillance automatique
Les fichiers placés dans le dossier de surveillance sont automatiquement mis en file d'attente et convertis en arrière-plan, permettant un traitement par lots sans surveillance et sans interaction manuelle.
Prise en charge étendue des formats
Accepte pratiquement n'importe quel format de source vidéo et convertit en MP4, MKV ou WebM avec un contrôle précis sur les codecs, les débits binaires, la résolution et les pistes audio.
Préréglages d'encodage
Des dizaines de préréglages intégrés ciblent des appareils spécifiques et des niveaux de qualité — des profils optimisés pour le streaming aux encodages d'archivage de haute qualité — réduisant le temps de configuration.
Prise en charge des sous-titres et des chapitres
Importer, incruster ou laisser passer les pistes de sous-titres et les marqueurs de chapitre lors de la conversion, en préservant les métadonnées du fichier source original.
Pourquoi choisir Hostinger pour HandBrake
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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