Déployer OMERO en 1 clic.
Plateforme de gestion de données d'images open source pour la microscopie scientifique avec un visualiseur web multidimensionnel.
Trouvez le forfait VPS idéal pour OMERO
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OMERO
OMERO est la plateforme de gestion de données de l'environnement de microscopie ouverte conçue pour les laboratoires de recherche qui travaillent avec des données de bio-imagerie multidimensionnelles. Elle importe des images de microscopie à partir de plus de 150 formats de fichiers propriétaires via Bio-Formats, les conserve dans un référentiel interrogeable et les diffuse via une visionneuse web qui gère les canaux, les time-lapse et les piles Z sans logiciel propriétaire.
L'auto-hébergement d'OMERO sur votre VPS donne aux groupes de laboratoire un contrôle total sur les données d'image brutes, les annotations et les autorisations d'accès, tout en regroupant le back-end OMERO.server, le front-end OMERO.web et un référentiel PostgreSQL dans un seul déploiement.
Principales fonctionnalités de OMERO
Visionneuse multidimensionnelle
Parcourez les piles Z, les séquences time-lapse et les acquisitions multicanal directement dans le navigateur sans installer de logiciel de microscopie de bureau.
Importation Bio-Formats
Importez des images à partir de plus de 150 formats de microscopie propriétaires et préservez les métadonnées originales grâce à la bibliothèque Bio-Formats fournie.
Groupes et autorisations
Organisez les chercheurs en groupes collaboratifs avec des autorisations de lecture seule, de lecture-annotation ou de lecture-écriture sur des ensembles de données et des projets partagés.
Annotations et balises
Attachez des étiquettes, des évaluations, des commentaires, des paires clé-valeur et des pièces jointes aux images afin que le contexte expérimental reste lié aux données brutes.
Scripting et API
Automatisez les pipelines d'analyse via les API Python, Java et MATLAB ou exécutez des OMERO.scripts côté serveur sur des ensembles de données entiers.
Pourquoi choisir Hostinger pour OMERO
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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