OMERO est la plateforme de gestion de données de l'environnement de microscopie ouverte conçue pour les laboratoires de recherche qui travaillent avec des données de bio-imagerie multidimensionnelles. Elle importe des images de microscopie à partir de plus de 150 formats de fichiers propriétaires via Bio-Formats, les conserve dans un référentiel interrogeable et les diffuse via une visionneuse web qui gère les canaux, les time-lapse et les piles Z sans logiciel propriétaire.

L'auto-hébergement d'OMERO sur votre VPS donne aux groupes de laboratoire un contrôle total sur les données d'image brutes, les annotations et les autorisations d'accès, tout en regroupant le back-end OMERO.server, le front-end OMERO.web et un référentiel PostgreSQL dans un seul déploiement.