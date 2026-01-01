Déployer Dashy en un clic.
Tableau de bord auto-hébergé hautement personnalisable pour organiser tous vos services, signets et widgets en un seul endroit.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Dashy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Dashy
Dashy est un tableau de bord personnel auto-hébergé qui vous offre une page d'accueil magnifique et personnalisable pour tous vos services, applications et signets. Avec des centaines d'icônes intégrées, un vaste écosystème de widgets et un éditeur de configuration visuel, vous pouvez créer une interface sur mesure sans avoir à modifier les fichiers YAML. Des vérifications d'état en temps réel surveillent vos services en continu, afin que vous sachiez toujours ce qui est opérationnel.
L'auto-hébergement de Dashy sur votre VPS signifie que votre tableau de bord est disponible 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, avec toutes les données de configuration sous votre contrôle. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de limites d'utilisation et pas d'accès tiers à la topologie de votre infrastructure — juste un point d'entrée rapide et privé vers tout ce que vous exécutez.
Principales fonctionnalités de Dashy
Surveillance de l'état du service
Vérifie en permanence si vos services sont en ligne et affiche des indicateurs d'état en direct afin que vous puissiez repérer les pannes en un coup d'œil.
Éditeur visuel de configuration
Modifiez la mise en page, les sections et les éléments de votre tableau de bord via une interface pointer-cliquer sans toucher aux fichiers de configuration YAML.
Riche écosystème de widgets
Ajoutez des prévisions météorologiques, des flux RSS, des statistiques système, des horloges et des dizaines d'autres widgets pour transformer le tableau de bord en un centre d'information.
Vaste bibliothèque d'icônes
Comprend plus de 400 icônes de service préconfigurées et prend en charge les icônes personnalisées, gardant votre tableau de bord visuellement cohérent et facile à naviguer.
Support Multi-pages
Organisez les services sur plusieurs pages et sections, ce qui rend pratique la gestion d'un grand nombre d'applications sans encombrement.
Pourquoi choisir Hostinger pour Dashy
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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