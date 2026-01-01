Erugo est une plateforme de partage de fichiers auto-hébergée, basée sur Laravel et Vue.js, qui vous permet d'envoyer et de recevoir des fichiers en toute sécurité sans dépendre des services de stockage cloud. Les partages utilisent des URL conviviales plutôt que des jetons aléatoires, et chaque transfert peut être protégé par un mot de passe, limité à un certain nombre de téléchargements, ou configuré pour expirer automatiquement après une date ou un seuil de temps.

Contrairement aux services cloud par abonnement, Erugo stocke tous les fichiers sur votre propre VPS sans limites de stockage imposées par un niveau tarifaire. Une fonction de partage inversé permet aux invités de téléverser des fichiers directement sur votre serveur via un lien d'invitation à usage unique, et la personnalisation de la marque permet à l'interface de correspondre à votre organisation ou à votre domaine personnel.