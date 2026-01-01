Déployer AList en 1 clic.
Serveur de liste de fichiers auto-hébergé et WebDAV qui unifie des dizaines de fournisseurs de stockage cloud derrière une interface web unique.
Trouvez le forfait VPS idéal pour AList
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec AList
AList est un programme de liste de fichiers open source qui regroupe le stockage local et les lecteurs cloud sous une seule interface web. Il prend en charge plus de 30 solutions de stockage — y compris OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV et de nombreux fournisseurs régionaux — vous permettant de parcourir, prévisualiser et télécharger des fichiers depuis tous ces services sans changer d'applications ni vous connecter à plusieurs reprises.
L'auto-hébergement d'AList sur votre propre VPS garde les identifiants de stockage et les politiques d'accès sous votre contrôle tout en exposant vos fichiers via une interface web rapide et un point d'accès WebDAV entièrement conforme. C'est un moyen pratique de consolider les comptes cloud dispersés et les lecteurs partagés en une seule passerelle privée.
Principales fonctionnalités de AList
Backends multi-stockage
Montez plus de 30 fournisseurs — disque local, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV, et plus encore — dans une arborescence de fichiers unifiée.
Serveur WebDAV
Exposer chaque stockage connecté comme un point d'accès WebDAV unique en lecture/écriture qui se monte proprement dans macOS, Windows et les clients mobiles.
Aperçus dans le navigateur
Diffusez et prévisualisez des images, des vidéos, des fichiers audio, des PDF, des documents Office et du code sans télécharger les fichiers au préalable.
Partage granulaire
Générez des liens de partage protégés par mot de passe avec expiration facultative afin que les destinataires externes ne voient que les fichiers que vous choisissez.
Téléchargements hors ligne
Intégrez aria2 ou qBittorrent pour récupérer des fichiers depuis des URL et des torrents directement dans tout backend de stockage monté.
Pourquoi choisir Hostinger pour AList
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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