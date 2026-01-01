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Plateforme de partage de fichiers anonyme axée sur la confidentialité, sans base de données, sans comptes et sans suivi requis.

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VPS géré par l’IA
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KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec AnonUpload

AnonUpload est une application de partage de fichiers PHP légère, conçue autour d'un principe unique : partager des fichiers sans laisser de trace. Elle ne nécessite aucune base de données, aucun compte utilisateur et ne stocke aucune métadonnée susceptible d'identifier qui a téléversé ou téléchargé un fichier. Les noms de fichiers directs ne sont jamais exposés publiquement, et la fonction optionnelle de délai de téléchargement empêche le scraping automatisé avant que les fichiers n'atteignent leurs destinataires prévus.

Héberger AnonUpload soi-même signifie que vos fichiers ne transitent jamais par une infrastructure tierce soumise à des demandes de surveillance ou à des mandats de conservation de données. Vous contrôlez les types de fichiers acceptés, la taille maximale des téléversements et qui peut accéder à l'interface d'administration — sans dépendre d'un service commercial de partage de fichiers anonyme qui pourrait enregistrer l'activité malgré ses revendications de confidentialité.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de AnonUpload

Aucune base de données requise

Les fichiers sont stockés directement sur le système de fichiers sans configuration ni maintenance de base de données, ce qui simplifie le déploiement et élimine une source courante de fuites de données.

Noms de fichiers cachés

Les noms de fichiers originaux ne sont jamais exposés publiquement, afin que les téléchargeurs ne puissent pas déduire le contenu, la source ou l'identité de l'expéditeur à partir de l'URL ou de la liste de répertoires.

Délai de téléchargement

Configurez une période d'attente avant que les fichiers ne deviennent téléchargeables, empêchant les robots de scraping automatisés de collecter les téléchargements avant qu'ils n'atteignent leurs destinataires prévus.

Types de fichiers configurables

Définissez une liste blanche exacte des extensions de fichier acceptées et définissez des limites de taille de téléchargement maximale jusqu'à 10 Go pour répondre à vos besoins de partage spécifiques.

Interface d'administration

Gérez les téléchargements, surveillez l'utilisation du stockage et ajustez les paramètres de l'application via un panneau d'administration intégré sans toucher à la ligne de commande du serveur.

Pourquoi choisir Hostinger pour AnonUpload

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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