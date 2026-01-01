Déployer Backrest en un clic.
Interface utilisateur web pour restic qui rend les sauvegardes planifiées, la navigation et les restaurations accessibles depuis n'importe quel navigateur.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Backrest
Backrest est une interface web auto-hébergée pour restic, le programme de sauvegarde rapide et sécurisé. Il intègre la puissante déduplication et le chiffrement de restic dans une interface utilisateur (UI) propre basée sur un navigateur, vous permettant de créer des plans de sauvegarde, de les planifier avec cron et de restaurer des fichiers individuels sans jamais toucher à la ligne de commande.
Parce que Backrest stocke les instantanés via restic, les sauvegardes sont chiffrées au repos et prennent en charge des dizaines de backends de stockage — disque local, stockage d'objets compatible S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP, et plus encore. L'auto-hébergement de Backrest maintient votre configuration de sauvegarde et vos identifiants entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Principales fonctionnalités de Backrest
Plans de sauvegarde programmés
Définir des planifications basées sur cron par dépôt afin que les sauvegardes s'exécutent automatiquement sans intervention manuelle.
Restauration par navigateur
Parcourez le contenu des instantanés et restaurez des fichiers ou des répertoires individuels directement depuis l'interface utilisateur web.
Stockage multi-backend
Stocker les sauvegardes sur disque local, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP, et plus encore via les backends natifs de restic.
Chiffrement de bout en bout
Tous les instantanés sont chiffrés par restic avant de quitter l'hôte, garantissant que les données restent privées sur n'importe quel backend de stockage.
Déduplication et compression
Le découpage en blocs défini par le contenu de Restic déduplique les données entre les instantanés, réduisant considérablement l'utilisation du stockage au fil du temps.
Pourquoi choisir Hostinger pour Backrest
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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