Jusqu’à 70 % de rabais sur ArchiveBox

Déployer ArchiveBox en 1 clic.

Plateforme d'archivage internet auto-hébergée qui conserve les pages web, les vidéos et les documents sous plusieurs formats pour un accès permanent.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par l’IA
$ CA 12,59 /mois
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63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 2
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec ArchiveBox

ArchiveBox est la principale plateforme d'archivage web auto-hébergée open source, capturant les sites web sous forme de HTML, PDF, captures d'écran, fichiers WARC et médias extraits pour garantir que le contenu reste accessible longtemps après la disparition des sources originales. Avec plus de 18 000 étoiles sur GitHub et un développement actif depuis 2017, elle offre une alternative fiable à la dépendance à l'égard d'Internet Archive pour le contenu important pour votre travail.

L'auto-hébergement d'ArchiveBox vous confère une souveraineté totale sur les données archivées — ce qui est essentiel pour les flux de travail juridiques, de conformité et journalistiques où la chaîne de traçabilité est primordiale. Vous contrôlez les politiques de rétention, les stratégies de sauvegarde et les autorisations d'accès, tandis que le moteur de recherche plein texte Sonic intégré permet de trouver rapidement et précisément du contenu dans de grandes archives.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de ArchiveBox

Archivage multi-format

Capturez chaque page simultanément en tant que HTML, PDF, capture d'écran, WARC et média extrait, afin que le contenu soit préservé dans plusieurs formats indépendants même si l'un d'eux devient illisible à l'avenir.

Recherche en texte intégral

Trouvez n'importe quel mot ou expression dans l'ensemble de votre archive instantanément à l'aide du moteur de recherche Sonic intégré, sans avoir à parcourir manuellement les dossiers ni à vous fier à une correspondance imprécise des noms de fichiers.

Prise de rendez-vous automatisée

Configure l'archivage quotidien des flux RSS, des listes de favoris et des collections d'URL afin que le contenu important soit automatiquement préservé sans nécessiter de déclenchement manuel pour chaque nouvel élément.

Support étendu de l'importation

Importez directement depuis les favoris du navigateur, Pocket, Pinboard, Instapaper et d'autres services, ce qui facilite la migration d'une liste de lecture existante vers votre archive permanente.

Rendu JavaScript

Archiver les pages rendues dynamiquement et les applications monopages à l'aide de l'environnement de navigateur NoVNC intégré, en capturant le contenu que les simples extracteurs HTML manquent entièrement.

Pourquoi choisir Hostinger pour ArchiveBox

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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