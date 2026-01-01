Déployer ArchiveBox en 1 clic.
Plateforme d'archivage internet auto-hébergée qui conserve les pages web, les vidéos et les documents sous plusieurs formats pour un accès permanent.
Trouvez le forfait VPS idéal pour ArchiveBox
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ArchiveBox
ArchiveBox est la principale plateforme d'archivage web auto-hébergée open source, capturant les sites web sous forme de HTML, PDF, captures d'écran, fichiers WARC et médias extraits pour garantir que le contenu reste accessible longtemps après la disparition des sources originales. Avec plus de 18 000 étoiles sur GitHub et un développement actif depuis 2017, elle offre une alternative fiable à la dépendance à l'égard d'Internet Archive pour le contenu important pour votre travail.
L'auto-hébergement d'ArchiveBox vous confère une souveraineté totale sur les données archivées — ce qui est essentiel pour les flux de travail juridiques, de conformité et journalistiques où la chaîne de traçabilité est primordiale. Vous contrôlez les politiques de rétention, les stratégies de sauvegarde et les autorisations d'accès, tandis que le moteur de recherche plein texte Sonic intégré permet de trouver rapidement et précisément du contenu dans de grandes archives.
Principales fonctionnalités de ArchiveBox
Archivage multi-format
Capturez chaque page simultanément en tant que HTML, PDF, capture d'écran, WARC et média extrait, afin que le contenu soit préservé dans plusieurs formats indépendants même si l'un d'eux devient illisible à l'avenir.
Recherche en texte intégral
Trouvez n'importe quel mot ou expression dans l'ensemble de votre archive instantanément à l'aide du moteur de recherche Sonic intégré, sans avoir à parcourir manuellement les dossiers ni à vous fier à une correspondance imprécise des noms de fichiers.
Prise de rendez-vous automatisée
Configure l'archivage quotidien des flux RSS, des listes de favoris et des collections d'URL afin que le contenu important soit automatiquement préservé sans nécessiter de déclenchement manuel pour chaque nouvel élément.
Support étendu de l'importation
Importez directement depuis les favoris du navigateur, Pocket, Pinboard, Instapaper et d'autres services, ce qui facilite la migration d'une liste de lecture existante vers votre archive permanente.
Rendu JavaScript
Archiver les pages rendues dynamiquement et les applications monopages à l'aide de l'environnement de navigateur NoVNC intégré, en capturant le contenu que les simples extracteurs HTML manquent entièrement.
Pourquoi choisir Hostinger pour ArchiveBox
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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