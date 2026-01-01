Déployer Indico en un clic.
Système de gestion de conférences et d'événements open source développé au CERN pour les communautés académiques et scientifiques.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Indico
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Indico
Indico est une plateforme de gestion d'événements riche en fonctionnalités, créée au CERN — le berceau du Web — pour coordonner tout, des petits séminaires aux conférences scientifiques mondiales avec des milliers de participants. Elle gère la soumission d'abstracts et l'évaluation par les pairs, les agendas multi-pistes, les actes de conférence, les réservations de salles, l'inscription, le paiement et l'impression de badges dans un système intégré unique.
L'auto-hébergement d'Indico sur votre VPS permet de conserver les données sensibles des participants, les abstracts et les soumissions académiques sur une infrastructure que vous contrôlez, évite les frais SaaS par événement pour les grandes conférences, et vous permet de personnaliser les thèmes, les plugins et l'authentification pour répondre aux exigences institutionnelles.
Principales fonctionnalités de Indico
Gestion de conférence
Planifiez des conférences de plusieurs jours et de plusieurs pistes avec des horaires structurés, des présidents de séance et la gestion des intervenants, conçues pour les événements académiques.
Résumés et évaluation par les pairs
Recueillez les résumés, attribuez des évaluateurs, exécutez des flux de travail d'évaluation en aveugle ou en double aveugle, et publiez les actes sans outils tiers.
Réservation de salle
Gérer les salles de réunion partagées au sein d'une organisation avec des vues de calendrier, des réservations récurrentes et des flux de travail d'approbation.
Inscription et paiement
Créez des formulaires d'inscription personnalisés avec des codes de réduction, des limites de capacité et des intégrations de paiement pour la billetterie et l'hébergement.
Extensions et SSO
Étendez Indico avec des plugins Zoom, OAuth, SAML, LDAP et Shibboleth pour l'intégrer à des fournisseurs d'identité institutionnels existants.
échelle de qualité CERN
Conçu pour gérer l'intégralité du calendrier des événements du CERN, Indico s'adapte d'un simple séminaire à des conférences accueillant des milliers de participants.
Pourquoi choisir Hostinger pour Indico
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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