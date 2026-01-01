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Ordonnanceur de tâches distribué et tolérant aux pannes avec une interface utilisateur web et un clustering intégré pour des charges de travail cron hautement fiables.

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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
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Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Dkron

Dkron est un système de planification de tâches distribué open-source écrit en Go qui remplace le cron traditionnel par une alternative tolérante aux pannes et adaptée aux clusters. Contrairement au cron à hôte unique, Dkron utilise le protocole de consensus Raft et une couche d'adhésion basée sur le protocole gossip afin que les tâches continuent de s'exécuter même lorsque des nœuds individuels tombent en panne, éliminant le point de défaillance unique qui afflige les crontabs classiques.

L'auto-hébergement de Dkron sur votre propre VPS garde les planifications, l'historique d'exécution et les charges utiles des tâches sous votre contrôle tout en exposant une interface utilisateur web intégrée, une API REST et des exécuteurs HTTP/shell pour l'exécution de scripts, de webhooks et de commandes externes. Le moteur de stockage intégré élimine le besoin de toute base de données externe, faisant du déploiement un conteneur unique avec un volume de données persistant pour l'état Raft et l'historique des tâches.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Dkron

Ordonnancement tolérant aux pannes

Le consensus basé sur Raft assure le fonctionnement de vos tâches cron malgré les pannes de nœuds, les redémarrages et les problèmes de réseau, sans intervention manuelle.

Interface utilisateur web intégrée

Gérer les tâches, inspecter l'historique d'exécution et déclencher des exécutions depuis une interface de navigateur épurée, sans écrire manuellement de fichiers crontab.

API REST et webhooks

Créer, mettre à jour et déclencher des tâches par programmation depuis des pipelines CI, des scripts ou des systèmes externes via une API HTTP versionnée.

Exécuteurs enfichables

Exécutez des commandes shell, des requêtes HTTP, des appels gRPC ou des messages NATS sous forme de tâches planifiées à l'aide des plugins d'exécution intégrés.

Moteur de stockage natif

Le stockage basé sur BoltDB est fourni avec le binaire, éliminant le besoin de bases de données externes telles que etcd, Consul ou PostgreSQL.

Architecture prête pour le cluster

Démarrez en tant que nœud unique et évoluez horizontalement en ajoutant des serveurs et des agents supplémentaires à mesure que votre charge de travail augmente.

Pourquoi choisir Hostinger pour Dkron

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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