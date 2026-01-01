Dkron est un système de planification de tâches distribué open-source écrit en Go qui remplace le cron traditionnel par une alternative tolérante aux pannes et adaptée aux clusters. Contrairement au cron à hôte unique, Dkron utilise le protocole de consensus Raft et une couche d'adhésion basée sur le protocole gossip afin que les tâches continuent de s'exécuter même lorsque des nœuds individuels tombent en panne, éliminant le point de défaillance unique qui afflige les crontabs classiques.

L'auto-hébergement de Dkron sur votre propre VPS garde les planifications, l'historique d'exécution et les charges utiles des tâches sous votre contrôle tout en exposant une interface utilisateur web intégrée, une API REST et des exécuteurs HTTP/shell pour l'exécution de scripts, de webhooks et de commandes externes. Le moteur de stockage intégré élimine le besoin de toute base de données externe, faisant du déploiement un conteneur unique avec un volume de données persistant pour l'état Raft et l'historique des tâches.