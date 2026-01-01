Déployer Razzia en un clic.
Plateforme de quiz en temps réel auto-hébergée pour organiser des événements de quiz multijoueurs depuis votre propre VPS.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Razzia
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Razzia
Razzia est une plateforme de quiz en temps réel, open-source et auto-hébergée, conçue pour les événements en direct, les réunions d'équipe et les sessions en classe. Un hôte crée une salle de jeu via le tableau de bord de gestionnaire protégé par mot de passe, partage le code de la salle avec les participants et contrôle le rythme du quiz — le tout fonctionnant dans n'importe quel navigateur moderne sans nécessiter de téléchargement d'application de la part des participants.
L'auto-hébergement de Razzia sur votre propre VPS préserve la confidentialité de votre contenu de quiz et des données des participants, sans frais par partie ni dépendance à un service tiers. Le déploiement léger en conteneur unique le rend pratique pour les événements ad hoc et les activités d'équipe récurrentes régulières.
Principales fonctionnalités de Razzia
Multijoueur en temps réel
Le jeu en direct propulsé par WebSocket transmet les questions et les scores à tous les participants simultanément, sans décalage perceptible, même sur différents réseaux.
Aucune application requise
Les participants rejoignent instantanément via n'importe quel navigateur moderne en utilisant un code de salle — pas de compte, pas d'installation et aucune friction d'inscription avant le début du quiz.
Tableau de bord du gestionnaire
L'interface /manager protégée par mot de passe donne à l'hôte un contrôle total sur le déroulement du jeu — démarrer, avancer et terminer les manches à son propre rythme.
Contenu de quiz personnalisé
Définissez les quiz comme des fichiers JSON stockés sur votre serveur, vous donnant une propriété complète sur les questions, les réponses et la notation sans aucun verrouillage propriétaire.
Salles simultanées
Exécutez plusieurs salles de jeu indépendantes à partir d'une seule instance, afin qu'un seul déploiement puisse servir plusieurs équipes ou sessions simultanément.
Pourquoi choisir Hostinger pour Razzia
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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