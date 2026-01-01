Déployer GLPI en un clic.
Plateforme open source de gestion des actifs informatiques et de service d'assistance pour le suivi de l'infrastructure et la gestion des tickets de support.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une plateforme complète de gestion des services informatiques (ITSM) open-source qui combine l'inventaire des actifs, la gestion des tickets de support, le suivi des licences logicielles et la gestion des changements dans une seule application web. Elle prend en charge plus de 70 langues et un écosystème de plugins avec plus de 150 extensions, s'adaptant aux opérations informatiques de toute taille.
L'auto-hébergement de GLPI sur votre VPS élimine les coûts de licence par utilisateur et maintient les données sensibles de l'infrastructure informatique sous le contrôle de l'organisation. Ce déploiement inclut MariaDB pour un stockage fiable. Après le déploiement, complétez l'assistant de configuration dans votre navigateur en utilisant les identifiants de base de données affichés pendant le processus de déploiement.
Principales fonctionnalités de GLPI
Inventaire des actifs informatiques
Suivez les serveurs, les postes de travail, les appareils mobiles, les équipements réseau et les licences logicielles dans un inventaire centralisé avec découverte automatique.
Gestion des tickets du centre d'assistance
Gérez les demandes des utilisateurs, les incidents et les demandes de changement avec des flux de travail personnalisables, le suivi des SLA et les notifications par e-mail.
Gestion des licences logicielles
Surveillez l'utilisation des licences, suivez la conformité et optimisez les coûts des logiciels dans l'ensemble de votre organisation.
Base de connaissances
Documentez les solutions et créez des ressources en libre-service afin que les utilisateurs puissent résoudre les problèmes courants sans ouvrir de tickets.
Marché des plugins
Étendez GLPI avec plus de 150 plugins communautaires couvrant les intégrations, les rapports et les workflows ITSM spécialisés.
Pourquoi choisir Hostinger pour GLPI
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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