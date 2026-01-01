Déployer BunkerM en un clic.
Broker MQTT Eclipse Mosquitto tout-en-un avec un tableau de bord web, la gestion des ACL et une surveillance en temps réel.
Trouvez le forfait VPS idéal pour BunkerM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec BunkerM
BunkerM intègre Eclipse Mosquitto avec un tableau de bord de gestion complet dans un conteneur unique, vous offrant ainsi un courtier MQTT prêt pour la production sans avoir à modifier manuellement les fichiers de configuration ni à installer une interface utilisateur distincte.
L'interface web intégrée gère la sécurité dynamique, les ACL de clients et de rôles, l'exploration de sujets en direct et l'historique des messages avec relecture — le tout soutenu par un stockage SQLite local qui capture chaque message publié.
L'auto-hébergement de BunkerM sur votre propre VPS maintient la télémétrie des appareils, les règles ACL et les messages historiques sur une infrastructure que vous contrôlez, avec un nombre illimité de clients et sans frais par message. L'image intègre un détecteur d'anomalies statistiques et un moteur d'automatisation local pour les publications basées sur cron et les observateurs basés sur des conditions, le tout fonctionnant à l'intérieur du conteneur sans dépendance au cloud.
Principales fonctionnalités de BunkerM
Mosquitto avec interface web
Fournit Eclipse Mosquitto et un tableau de bord de gestion complet dans un seul conteneur, avec la prise en charge de MQTT 3.1.1 et MQTT 5 prête à l'emploi.
Éditeur ACL dynamique
Créez des clients, des rôles et des groupes avec des règles de publication et d'abonnement granulaires depuis le navigateur, avec exportation et importation JSON pour les sauvegardes.
Explorateur MQTT
Parcourez l'arborescence des sujets en direct, inspectez les charges utiles conservées avec les métadonnées QoS et publiez des messages directement depuis le tableau de bord.
Historique des messages et relecture
Chaque message publié est capturé dans une base de données SQLite locale avec des filtres de sujet, une recherche en texte libre et une action de relecture en un clic.
Détection intelligente des anomalies
Un moteur statistique local surveille les taux de publication et les lignes de base des sujets, déclenchant des alertes en cas de pics, de dérive et de silence inattendu.
Pourquoi choisir Hostinger pour BunkerM
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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