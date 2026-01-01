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Plateforme open source pour la supervision et la gestion des portefeuilles de domaines avec suivi automatisé des DNS, SSL et WHOIS.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Domain Locker

Domain Locker est une plateforme auto-hébergée conçue pour les développeurs, les entreprises et les professionnels de l'informatique qui gèrent plusieurs noms de domaine auprès de différents bureaux d'enregistrement. Elle collecte automatiquement les enregistrements DNS, les détails des certificats SSL, les données WHOIS, les sous-domaines et les informations d'adresse IP pour chaque domaine de votre portefeuille, vous offrant un point unique pour suivre la santé et l'historique de vos domaines.

Les intégrations d'alertes — y compris par e-mail, webhooks, Telegram et Signal — vous informent des expirations à venir, des modifications DNS et des anomalies de sécurité avant qu'elles ne deviennent des incidents. Des analyses interactives et le suivi des coûts complètent l'ensemble des fonctionnalités, faisant de Domain Locker un outil d'exploitation complet pour quiconque prend au sérieux ses actifs de domaine. L'auto-hébergement maintient toutes ces données sensibles de bureau d'enregistrement et DNS entièrement sous votre contrôle.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Domain Locker

Surveillance automatisée de domaine

Collecte en continu les enregistrements DNS, les certificats SSL, les données WHOIS et les informations de sous-domaine afin que vous ayez toujours une vue à jour de chaque domaine.

Alertes d'expiration et de modification

Envoie des notifications par e-mail, webhooks, Telegram ou Signal lorsqu'un domaine approche de son expiration ou qu'un enregistrement DNS change de manière inattendue.

Audit de sécurité

Analyse les configurations de domaine pour détecter les erreurs de configuration et suggère des améliorations concrètes pour renforcer la sécurité de votre configuration DNS et de vos certificats.

Analyse et historique

Les graphiques et chronologies interactifs montrent comment les configurations de domaine et les performances ont évolué au fil du temps pour faciliter le dépannage.

Suivi des coûts et des actifs

Enregistre les prix d'achat, les coûts de renouvellement et les valeurs marchandes estimées afin que vous puissiez gérer les portefeuilles de domaines comme des actifs financiers.

Pourquoi choisir Hostinger pour Domain Locker

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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