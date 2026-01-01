Déployer DDNS Updater en un clic.
Programme de mise à jour DNS dynamique léger et auto-hébergé qui maintient les enregistrements A et AAAA synchronisés chez plus de 40 fournisseurs DNS.
Trouvez le forfait VPS idéal pour DDNS Updater
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec DDNS Updater
DDNS Updater est un service Go open-source qui maintient les enregistrements DNS A et AAAA pointés vers la bonne IP chez plus de 40 fournisseurs DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains, et bien d'autres — à partir d'un seul fichier de configuration. Il fonctionne comme un agent sans interface graphique qui ne nécessite qu'une connectivité sortante, avec un statut visible via les journaux de conteneur ou un tableau de bord HTTP intégré accessible via un transfert de port SSH lorsque vous souhaitez une vue navigateur.
L'auto-hébergement de DDNS Updater sur votre propre VPS vous offre un agent stable et toujours actif qui peut mettre à jour les enregistrements DNS pour les routeurs domestiques, les passerelles IoT, les serveurs secondaires ou tout autre point d'accès dont l'IP publique change. Les identifiants du fournisseur et la logique de mise à jour restent au sein de votre infrastructure, et une seule instance peut gérer des enregistrements couvrant plusieurs domaines et fournisseurs en parallèle.
Principales fonctionnalités de DDNS Updater
Plus de 40 fournisseurs DNS
Mettre à jour les enregistrements sur Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, et des dizaines d'autres à partir d'une seule instance.
Vérifications périodiques
Cadence d'interrogation configurable avec des fenêtres de temporisation afin que l'adresse IP publique soit récupérée et que les enregistrements soient mis à jour uniquement lorsque cela est réellement nécessaire.
IPv4 et IPv6
Prend en charge les enregistrements A et AAAA simultanément, avec un repli en douceur lorsqu'une seule famille d'adresses est disponible sur la connexion en amont.
Tableau de bord d'état intégré
Le tableau de bord en lecture seule et local uniquement affiche l'état actuel de l'enregistrement, la dernière heure de mise à jour, l'adresse IP observée et les erreurs par enregistrement lorsqu'il est accessible via un transfert de port SSH.
Récupération IP multi-fournisseurs
L'IP publique est résolue en combinant plusieurs fournisseurs basés sur HTTP et DNS, de sorte qu'une seule panne en amont ne bloque pas toutes les mises à jour.
Notifications via shoutrrr
Une intégration shoutrrr facultative envoie des alertes à Discord, Slack, Telegram ou par e-mail lorsqu'une mise à jour échoue ou qu'un changement d'adresse IP est détecté.
Pourquoi choisir Hostinger pour DDNS Updater
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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