Jusqu’à 70 % de rabais sur DDNS Updater

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Programme de mise à jour DNS dynamique léger et auto-hébergé qui maintient les enregistrements A et AAAA synchronisés chez plus de 40 fournisseurs DNS.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec DDNS Updater

DDNS Updater est un service Go open-source qui maintient les enregistrements DNS A et AAAA pointés vers la bonne IP chez plus de 40 fournisseurs DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains, et bien d'autres — à partir d'un seul fichier de configuration. Il fonctionne comme un agent sans interface graphique qui ne nécessite qu'une connectivité sortante, avec un statut visible via les journaux de conteneur ou un tableau de bord HTTP intégré accessible via un transfert de port SSH lorsque vous souhaitez une vue navigateur.

L'auto-hébergement de DDNS Updater sur votre propre VPS vous offre un agent stable et toujours actif qui peut mettre à jour les enregistrements DNS pour les routeurs domestiques, les passerelles IoT, les serveurs secondaires ou tout autre point d'accès dont l'IP publique change. Les identifiants du fournisseur et la logique de mise à jour restent au sein de votre infrastructure, et une seule instance peut gérer des enregistrements couvrant plusieurs domaines et fournisseurs en parallèle.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de DDNS Updater

Plus de 40 fournisseurs DNS

Mettre à jour les enregistrements sur Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, et des dizaines d'autres à partir d'une seule instance.

Vérifications périodiques

Cadence d'interrogation configurable avec des fenêtres de temporisation afin que l'adresse IP publique soit récupérée et que les enregistrements soient mis à jour uniquement lorsque cela est réellement nécessaire.

IPv4 et IPv6

Prend en charge les enregistrements A et AAAA simultanément, avec un repli en douceur lorsqu'une seule famille d'adresses est disponible sur la connexion en amont.

Tableau de bord d'état intégré

Le tableau de bord en lecture seule et local uniquement affiche l'état actuel de l'enregistrement, la dernière heure de mise à jour, l'adresse IP observée et les erreurs par enregistrement lorsqu'il est accessible via un transfert de port SSH.

Récupération IP multi-fournisseurs

L'IP publique est résolue en combinant plusieurs fournisseurs basés sur HTTP et DNS, de sorte qu'une seule panne en amont ne bloque pas toutes les mises à jour.

Notifications via shoutrrr

Une intégration shoutrrr facultative envoie des alertes à Discord, Slack, Telegram ou par e-mail lorsqu'une mise à jour échoue ou qu'un changement d'adresse IP est détecté.

Pourquoi choisir Hostinger pour DDNS Updater

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Martin K
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