Déployer Atlas CMMS en un clic.
Plateforme de gestion de la maintenance open source pour les ordres de travail, les actifs et la planification préventive à grande échelle.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Atlas CMMS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Atlas CMMS
Atlas CMMS est un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) auto-hébergé, conçu pour les équipes des installations, de la fabrication, de la santé, de l'hôtellerie et des services publics. Il centralise les ordres de travail, les plannings de maintenance préventive, les fiches d'équipement, l'inventaire des pièces et les demandes de service afin que les techniciens et les gestionnaires partagent une source unique de vérité au lieu de jongler avec des feuilles de calcul, des registres papier et des fils de discussion par e-mail.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les données sensibles des actifs, les dossiers des techniciens et l'historique de maintenance sous votre contrôle total, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Spring Boot alimente le backend, React pilote l'application web, et une application mobile compagnon permet aux techniciens de terrain de travailler hors ligne et de se synchroniser une fois reconnectés.
Principales fonctionnalités de Atlas CMMS
La gestion des ordres de travail
Créer, attribuer et suivre les bons de travail avec des priorités, des relevés de temps, des pièces jointes et un historique complet pour chaque tâche et technicien.
Entretien préventif
Planifiez des inspections récurrentes et automatisez la création d'ordres de travail à partir de déclencheurs basés sur les relevés de compteurs, les intervalles de temps ou les événements d'actifs.
Suivi des actifs et des stocks
Cataloguer l'équipement, en incluant les métriques de temps d'arrêt, les coûts de maintenance et l'inventaire des pièces, avec des alertes de stock et des bons de commande automatisés.
Application mobile de terrain
Les applications natives iOS et Android permettent aux techniciens de scanner des codes QR, d'enregistrer le temps, de prendre des photos et de compléter les bons de travail directement sur place.
Analyses et rapports
Les tableaux de bord intégrés couvrent la conformité des ordres de travail, la fiabilité des équipements, les tendances des temps d'arrêt, l'utilisation de la main-d'œuvre et l'analyse des coûts.
Pourquoi choisir Hostinger pour Atlas CMMS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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