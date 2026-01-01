Traggo est un suivi de temps open-source et auto-hébergé qui organise chaque entrée comme une étendue sur une chronologie plutôt qu'une ligne dans une hiérarchie de projet rigide. Chaque entrée est enrichie de balises arbitraires — client , project , task , billable , tout ce que vous voulez — et le tableau de bord analyse le temps en combinant les balises comme vous le souhaitez, sans vous forcer à choisir une décomposition canonique à l'avance.

L'auto-hébergement de Traggo sur votre propre VPS maintient les feuilles de temps, les informations client et le contexte pertinent pour la facturation au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, au lieu d'un fournisseur de suivi de temps SaaS. Le binaire Go unique et la base de données SQLite le rendent suffisamment léger pour coexister avec d'autres services sur un petit VPS, et le modèle basé sur les balises s'adapte aussi bien aux consultants, aux freelances, aux agences et aux équipes produit.