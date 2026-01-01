Déployer Traggo en un clic.
Suivi du temps auto-hébergé basé sur des étiquettes qui remplace les hiérarchies de projets par une chronologie flexible et étiquetée.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Traggo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Traggo
Traggo est un suivi de temps open-source et auto-hébergé qui organise chaque entrée comme une étendue sur une chronologie plutôt qu'une ligne dans une hiérarchie de projet rigide. Chaque entrée est enrichie de balises arbitraires —
client,
project,
task,
billable, tout ce que vous voulez — et le tableau de bord analyse le temps en combinant les balises comme vous le souhaitez, sans vous forcer à choisir une décomposition canonique à l'avance.
L'auto-hébergement de Traggo sur votre propre VPS maintient les feuilles de temps, les informations client et le contexte pertinent pour la facturation au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, au lieu d'un fournisseur de suivi de temps SaaS. Le binaire Go unique et la base de données SQLite le rendent suffisamment léger pour coexister avec d'autres services sur un petit VPS, et le modèle basé sur les balises s'adapte aussi bien aux consultants, aux freelances, aux agences et aux équipes produit.
Principales fonctionnalités de Traggo
Suivi par tags
Remplacez les hiérarchies de projets imbriquées par des balises arbitraires afin que la même entrée puisse apparaître simultanément dans les rapports clients, projets et facturables.
Vue chronologique
Faites glisser les plages sur une chronologie quotidienne pour démarrer, arrêter, diviser et modifier rapidement les saisies de temps sans avoir à saisir des horodatages précis.
Rapports flexibles
Analysez le temps suivi par n'importe quelle combinaison de balises sur des plages de dates configurables, puis exportez les résultats au format CSV pour la facturation.
Prise en charge multi-utilisateur
Créez des comptes d'utilisateur distincts avec des rôles d'administrateur et d'utilisateur standard afin qu'une petite équipe puisse partager une seule instance Traggo avec des feuilles de temps isolées.
API GraphQL
Pilotez les automatisations, les tableaux de bord et les intégrations via l'API GraphQL documentée au lieu de récupérer les données de l'interface utilisateur web.
Empreinte légère
Un seul binaire Go, basé sur SQLite, signifie une faible utilisation du disque et de la mémoire, idéal pour être installé sur un VPS existant sans provisionner de nouvelles ressources.
Pourquoi choisir Hostinger pour Traggo
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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