WAHA (WhatsApp HTTP API) est un serveur API REST open-source qui encapsule WhatsApp Web dans une interface HTTP propre, de sorte que toute application ou service puisse envoyer des messages, recevoir des événements et gérer des sessions sans dépendances de navigateur ni coûts de cloud tiers. Il prend en charge plusieurs backends de moteur — ce modèle utilise le moteur NOWEB, qui communique directement via WebSocket sans lancer de navigateur, le rendant léger et efficace sur les ressources VPS.

L'auto-hébergement de WAHA vous permet de garder le contrôle total de vos données de session WhatsApp, du contenu de vos messages et de vos intégrations de webhook. Connectez votre CRM, chatbot, helpdesk ou outil interne à WhatsApp en quelques minutes en utilisant des appels HTTP standard, avec un tableau de bord web intégré et une interface utilisateur Swagger interactive inclus dès la première utilisation.