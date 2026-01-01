Déployer WAHA en un clic.
API HTTP WhatsApp auto-hébergée qui vous permet d'envoyer et de recevoir des messages via une interface REST simple.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) est un serveur API REST open-source qui encapsule WhatsApp Web dans une interface HTTP propre, de sorte que toute application ou service puisse envoyer des messages, recevoir des événements et gérer des sessions sans dépendances de navigateur ni coûts de cloud tiers. Il prend en charge plusieurs backends de moteur — ce modèle utilise le moteur NOWEB, qui communique directement via WebSocket sans lancer de navigateur, le rendant léger et efficace sur les ressources VPS.
L'auto-hébergement de WAHA vous permet de garder le contrôle total de vos données de session WhatsApp, du contenu de vos messages et de vos intégrations de webhook. Connectez votre CRM, chatbot, helpdesk ou outil interne à WhatsApp en quelques minutes en utilisant des appels HTTP standard, avec un tableau de bord web intégré et une interface utilisateur Swagger interactive inclus dès la première utilisation.
Principales fonctionnalités de WAHA
API REST pour WhatsApp
Envoyez et recevez des messages WhatsApp, des médias et des événements via une API REST documentée, accessible depuis n'importe quel langage ou framework.
Tableau de bord web intégré
Gérez les sessions, scannez les codes QR et surveillez l'activité via une interface web sans écrire de code.
Flux d'événements Webhook
Poussez les messages entrants et les mises à jour de statut vers vos propres points de terminaison avec des filtres d'événements configurables et des en-têtes personnalisés.
Persistance de session
Les sessions survivent automatiquement aux redémarrages de conteneurs — aucun nouveau scan QR n'est requis après un redémarrage ou une mise à jour.
Gestion des fichiers média
Envoyez et recevez des images, des documents, des notes vocales et des fichiers vidéo avec un stockage local intégré pour les médias reçus.
Pourquoi choisir Hostinger pour WAHA
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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