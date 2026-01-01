Déployer WebTop en un clic.
Environnement de bureau Linux complet dans votre navigateur avec sessions persistantes, gestion de fichiers et prise en charge audio/vidéo.
Trouvez le forfait VPS idéal pour WebTop
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec WebTop
WebTop offre un environnement de bureau Linux complet accessible depuis n'importe quel navigateur via le streaming KasmVNC. Développé par LinuxServer.io, il fournit des environnements de bureau KDE, XFCE et autres avec un stockage persistant du répertoire personnel, une gestion de fichiers intégrée, un passthrough audio et vidéo, et des performances graphiques fluides via une configuration de mémoire partagée.
L'auto-hébergement de WebTop sur un VPS vous offre un bureau à distance sécurisé accessible sans VPN ni logiciel client RDP. Il est idéal pour exécuter des applications Linux graphiques depuis des environnements restreints, offrant un espace de travail de développement ou de productivité cohérent accessible depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur.
Principales fonctionnalités de WebTop
Bureau par navigateur
Accédez à un bureau Linux complet depuis n'importe quel navigateur sans installer de VPN, de RDP ou de logiciel client de bureau à distance.
Plusieurs environnements de bureau
Choisissez parmi KDE, XFCE, MATE et d'autres environnements de bureau en fonction de vos préférences en matière de flux de travail et de ressources.
Stockage persistant
Le dossier personnel et les données d'application persistent entre les sessions, conservant vos fichiers et configurations intacts lors des reconnexions.
Prise en charge audio et vidéo
Le pass-through multimédia permet la lecture audio et vidéo au sein de l'environnement de bureau conteneurisé.
Accès à distance sécurisé
Accéder au bureau via HTTPS par Traefik sans exposer directement les ports RDP ou VNC à Internet.
Pourquoi choisir Hostinger pour WebTop
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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