Déployer Rocket.Chat en 1 clic.
Plateforme de communication d'équipe open source avec messagerie en temps réel, appels vidéo et maîtrise totale des données.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Rocket.Chat
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Rocket.Chat
Rocket.Chat est une plateforme de communication d'équipe entièrement open source, utilisée par plus de 12 millions d'utilisateurs et déployée dans des milliers d'organisations à travers le monde, y compris la NASA, l'US Navy et Deutsche Telekom. Elle offre des canaux, des messages directs, des vidéoconférences, le partage de fichiers, le partage d'écran et un vaste écosystème d'intégration — le tout sans dépendre d'une infrastructure tierce.
L'auto-hébergement de Rocket.Chat sur votre propre VPS offre à votre équipe un centre de communication privé sans frais par utilisateur et avec un contrôle total sur vos données. Ce déploiement utilise MongoDB avec un ensemble de répliques pour une intégrité élevée des données, garantissant que vos messages, fichiers et historique de conversation restent durables et accessibles. Le compte administrateur initial est créé automatiquement en utilisant les identifiants configurés lors du déploiement.
Principales fonctionnalités de Rocket.Chat
Messagerie en temps réel
Conversations d'équipe organisées dans des canaux persistants avec des fils de discussion, des réactions, l'épinglage de messages et une recherche en texte intégral dans l'historique.
Appels vidéo et audio
Vidéoconférence intégrée avec partage d'écran via Jitsi, BigBlueButton ou WebRTC natif — aucun outil de réunion externe n'est requis.
Boîte de réception omnicanal
Gérez les conversations clients depuis LiveChat, e-mail, WhatsApp, Telegram et d'autres canaux dans une seule boîte de réception unifiée.
Sécurité d'entreprise
LDAP, SAML SSO, authentification à deux facteurs, chiffrement de bout en bout et contrôle d'accès granulaire basé sur les rôles pour les environnements soumis à de fortes exigences de conformité.
Intégrations étendues
Connectez-vous à GitHub, Jira, GitLab et des centaines d'autres outils via des webhooks, des commandes slash et une place de marché d'applications intégrée.
Pourquoi choisir Hostinger pour Rocket.Chat
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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