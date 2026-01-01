Déployer nopCommerce en un clic.
Plateforme e-commerce open source ASP.NET qui propulse des milliers de boutiques en ligne, dotée d'un panneau d'administration complet et de plus de 1 700 extensions de la place de marché.
Trouvez le forfait VPS idéal pour nopCommerce
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec nopCommerce
nopCommerce est la plateforme de commerce électronique basée sur .NET la plus téléchargée au monde, à laquelle des milliers d'entreprises font confiance pour gérer des boutiques en ligne de toutes tailles. Construite sur ASP.NET Core, elle offre un panneau d'administration complet pour la gestion des produits, des commandes, des clients, des réductions et de l'expédition, et prend en charge PostgreSQL, MySQL et Microsoft SQL Server de manière native.
L'architecture ouverte de la plateforme prend en charge des milliers de plugins et de thèmes du marketplace nopCommerce, permettant aux commerçants d'étendre leurs boutiques sans modifier le code source. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie zéro frais de transaction, un contrôle total sur les données clients, et aucun frais par vente quel que soit le volume de revenus.
Principales fonctionnalités de nopCommerce
Panneau d'administration complet
Gérez les produits, les catégories, les commandes, les clients, les réductions et les règles d'expédition à partir d'un tableau de bord d'administration unique et complet.
Prise en charge multi-boutiques
Gérez plusieurs boutiques indépendantes à partir d'une seule installation nopCommerce, chacune avec son propre catalogue, sa propre tarification et son propre thème.
Écosystème d'extensions Marketplace
Développez votre boutique avec des passerelles de paiement, des transporteurs, des intégrations ERP et des thèmes personnalisés parmi plus de 1 700 extensions de la place de marché.
Vente internationale
La gestion intégrée multidevise, multilingue et fiscale facilite la vente aux clients de n'importe quel pays.
Outils SEO et marketing
Les fonctionnalités SEO intégrées, la récupération de paniers abandonnés, les points de fidélité et les outils de tarification promotionnelle génèrent du trafic et des achats répétés.
Pourquoi choisir Hostinger pour nopCommerce
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.