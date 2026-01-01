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Plateforme e-commerce open source ASP.NET qui propulse des milliers de boutiques en ligne, dotée d'un panneau d'administration complet et de plus de 1 700 extensions de la place de marché.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec nopCommerce

nopCommerce est la plateforme de commerce électronique basée sur .NET la plus téléchargée au monde, à laquelle des milliers d'entreprises font confiance pour gérer des boutiques en ligne de toutes tailles. Construite sur ASP.NET Core, elle offre un panneau d'administration complet pour la gestion des produits, des commandes, des clients, des réductions et de l'expédition, et prend en charge PostgreSQL, MySQL et Microsoft SQL Server de manière native.

L'architecture ouverte de la plateforme prend en charge des milliers de plugins et de thèmes du marketplace nopCommerce, permettant aux commerçants d'étendre leurs boutiques sans modifier le code source. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie zéro frais de transaction, un contrôle total sur les données clients, et aucun frais par vente quel que soit le volume de revenus.

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Principales fonctionnalités de nopCommerce

Panneau d'administration complet

Gérez les produits, les catégories, les commandes, les clients, les réductions et les règles d'expédition à partir d'un tableau de bord d'administration unique et complet.

Prise en charge multi-boutiques

Gérez plusieurs boutiques indépendantes à partir d'une seule installation nopCommerce, chacune avec son propre catalogue, sa propre tarification et son propre thème.

Écosystème d'extensions Marketplace

Développez votre boutique avec des passerelles de paiement, des transporteurs, des intégrations ERP et des thèmes personnalisés parmi plus de 1 700 extensions de la place de marché.

Vente internationale

La gestion intégrée multidevise, multilingue et fiscale facilite la vente aux clients de n'importe quel pays.

Outils SEO et marketing

Les fonctionnalités SEO intégrées, la récupération de paniers abandonnés, les points de fidélité et les outils de tarification promotionnelle génèrent du trafic et des achats répétés.

Pourquoi choisir Hostinger pour nopCommerce

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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