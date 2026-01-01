Jusqu’à 70 % de rabais sur AureusERP

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Plateforme ERP open source pour les PME couvrant la finance, les RH, les stocks, les ventes et le CRM dans un système unifié.

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VPS géré par l’IA
$ CA 12,59 /mois
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Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec AureusERP

AureusERP est une plateforme de planification des ressources d'entreprise (ERP) moderne et open-source, construite sur Laravel 11 et FilamentPHP 3. Elle regroupe la finance, les ressources humaines, la gestion des stocks, les ventes et la gestion de la relation client au sein d'une interface unique et cohérente — éliminant ainsi le besoin de feuilles de calcul déconnectées et d'outils séparés.

L'auto-hébergement d'AureusERP sur votre propre VPS place les données de votre entreprise entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Avec plus de 10 000 étoiles GitHub et un développement quotidien actif, il offre une alternative open-source crédible aux suites ERP payantes comme Odoo ou SAP Business One.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de AureusERP

Module de Finance intégré

Gérez les comptes fournisseurs et clients, les journaux, les factures et les rapports financiers à partir d'un tableau de bord unifié unique.

RH et Paie

Suivez les employés, les contrats, les présences et les demandes de congés sans basculer entre des outils RH distincts.

Gestion des stocks

Surveillez les niveaux de stock, les entrepôts, les bons de commande et les mouvements de produits en temps réel pour éviter les ruptures de stock et le surstockage.

CRM et pipeline de ventes

Gérez les prospects, les opportunités et les comptes clients via une vue pipeline directement connectée à la facturation et à l'exécution des commandes.

Interface d'administration FilamentPHP

Interface d'administration propre et rapide construite sur FilamentPHP 3 donne à chaque module une apparence et une convivialité cohérentes sans configuration supplémentaire.

Pourquoi choisir Hostinger pour AureusERP

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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