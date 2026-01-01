Déployer AureusERP en un clic.
Plateforme ERP open source pour les PME couvrant la finance, les RH, les stocks, les ventes et le CRM dans un système unifié.
Trouvez le forfait VPS idéal pour AureusERP
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec AureusERP
AureusERP est une plateforme de planification des ressources d'entreprise (ERP) moderne et open-source, construite sur Laravel 11 et FilamentPHP 3. Elle regroupe la finance, les ressources humaines, la gestion des stocks, les ventes et la gestion de la relation client au sein d'une interface unique et cohérente — éliminant ainsi le besoin de feuilles de calcul déconnectées et d'outils séparés.
L'auto-hébergement d'AureusERP sur votre propre VPS place les données de votre entreprise entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Avec plus de 10 000 étoiles GitHub et un développement quotidien actif, il offre une alternative open-source crédible aux suites ERP payantes comme Odoo ou SAP Business One.
Principales fonctionnalités de AureusERP
Module de Finance intégré
Gérez les comptes fournisseurs et clients, les journaux, les factures et les rapports financiers à partir d'un tableau de bord unifié unique.
RH et Paie
Suivez les employés, les contrats, les présences et les demandes de congés sans basculer entre des outils RH distincts.
Gestion des stocks
Surveillez les niveaux de stock, les entrepôts, les bons de commande et les mouvements de produits en temps réel pour éviter les ruptures de stock et le surstockage.
CRM et pipeline de ventes
Gérez les prospects, les opportunités et les comptes clients via une vue pipeline directement connectée à la facturation et à l'exécution des commandes.
Interface d'administration FilamentPHP
Interface d'administration propre et rapide construite sur FilamentPHP 3 donne à chaque module une apparence et une convivialité cohérentes sans configuration supplémentaire.
Pourquoi choisir Hostinger pour AureusERP
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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