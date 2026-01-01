Déployer FOSSBilling en un clic.
Plateforme open source de facturation et de gestion de clients pour les fournisseurs d'hébergement web, les agences et les freelances.
Trouvez le forfait VPS idéal pour FOSSBilling
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec FOSSBilling
FOSSBilling est un système de facturation et de gestion de clients gratuit et open-source, conçu pour les entreprises d'hébergement web, les agences et les freelances qui ont besoin d'une alternative professionnelle auto-hébergée aux abonnements coûteux de logiciels de facturation. Il offre un portail client complet où les clients peuvent gérer leurs services, soumettre des tickets de support, payer des factures et consulter l'historique de leurs commandes — le tout à partir d'une interface unique et personnalisée.
L'auto-hébergement de FOSSBilling maintient toutes les données clients, les enregistrements de paiement et l'historique de facturation sous votre contrôle direct, sans frais par transaction ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La plateforme prend en charge plusieurs passerelles de paiement, la facturation récurrente automatisée et un système d'extension modulaire qui vous permet de l'adapter précisément à vos flux de travail.
Principales fonctionnalités de FOSSBilling
Facturation récurrente automatisée
Configurez des produits d'abonnement qui facturent automatiquement les clients selon votre cycle de facturation défini, réduisant ainsi le travail manuel et assurant une collecte de revenus prévisible.
Billets de support intégrés
Un service d'assistance intégré permet aux clients d'ouvrir et de suivre des tickets de support directement depuis leur portail, centralisant ainsi la communication de facturation et de support.
Plusieurs passerelles de paiement
Connectez PayPal, Stripe et des dizaines d'autres processeurs de paiement afin que les clients puissent payer leurs factures de la manière qui leur convient le mieux.
Portail libre-service client
Les clients peuvent gérer leurs propres services, télécharger des factures, mettre à jour leurs coordonnées et surveiller l'état de leur compte sans vous contacter.
Gestion des commandes et des produits
Définissez des produits configurables et des niveaux de tarification, gérez les mises à niveau et les déclassements, et automatisez les hooks de provisionnement via le système de modules extensible.
Automatisation cron intégrée
L'image Docker officielle exécute automatiquement le cron de FOSSBilling toutes les cinq minutes, de sorte que les factures sont générées et les abonnements renouvelés sans aucune planification manuelle.
Pourquoi choisir Hostinger pour FOSSBilling
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.