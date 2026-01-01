FOSSBilling est un système de facturation et de gestion de clients gratuit et open-source, conçu pour les entreprises d'hébergement web, les agences et les freelances qui ont besoin d'une alternative professionnelle auto-hébergée aux abonnements coûteux de logiciels de facturation. Il offre un portail client complet où les clients peuvent gérer leurs services, soumettre des tickets de support, payer des factures et consulter l'historique de leurs commandes — le tout à partir d'une interface unique et personnalisée.

L'auto-hébergement de FOSSBilling maintient toutes les données clients, les enregistrements de paiement et l'historique de facturation sous votre contrôle direct, sans frais par transaction ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La plateforme prend en charge plusieurs passerelles de paiement, la facturation récurrente automatisée et un système d'extension modulaire qui vous permet de l'adapter précisément à vos flux de travail.