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Plateforme e-commerce open source moderne conçue avec Node.js, React et GraphQL pour des boutiques en ligne rapides et personnalisables.

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$ CA12,29/mois
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$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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8 To de bande passante
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec EverShop

EverShop est une plateforme d'e-commerce moderne et open source, basée sur Node.js, React et GraphQL. Contrairement aux plateformes de commerce électronique héritées basées sur PHP, EverShop est conçu autour d'une vitrine React rendue côté serveur, d'un système d'extension basé sur les graphes et d'une persistance PostgreSQL — offrant aux développeurs une boîte à outils familière et aux acheteurs une expérience rapide, semblable à celle d'une application.

L'auto-hébergement d'EverShop sur votre VPS permet de conserver les données des marchands, les dossiers clients et l'historique des commandes sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par transaction ni commissions de plateforme. Le catalogue, le thème, les intégrations de paiement et les règles d'expédition sont tous configurables via l'interface utilisateur d'administration, tandis que les développeurs peuvent étendre la plateforme avec des modules TypeScript de première classe.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de EverShop

Stack JS moderne

Conçu avec Node.js, React et GraphQL pour que les développeurs puissent étendre la vitrine et l'administration avec la même chaîne d'outils qu'ils utilisent déjà au quotidien.

Rendu côté serveur

La vitrine React SSR offre un premier affichage rapide et un HTML optimisé pour le référencement (SEO) par défaut, avec une hydratation côté client pour une navigation de type application.

Catalogue et inventaire

Gérez les produits, les variantes, les attributs, les catégories et le stock à partir d'une seule interface utilisateur d'administration avec édition en masse et importation CSV.

Panier et paiement

Paiement personnalisable sur une seule page avec prise en charge des commandes d'invités, des codes de réduction, des règles d'expédition et de multiples zones fiscales.

Système d'extension

L'API de module TypeScript de première classe et le système de hooks facilitent l'ajout de fournisseurs de paiement personnalisés, de thèmes ou de logique métier sans avoir à forker le noyau.

Serveur dorsal PostgreSQL

Toutes les données de catalogue, de client et de commande résident dans PostgreSQL — faciles à sauvegarder, à répliquer et à interroger directement pour les rapports ou les migrations.

Pourquoi choisir Hostinger pour EverShop

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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