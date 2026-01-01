Déployer EverShop en un clic.
Plateforme e-commerce open source moderne conçue avec Node.js, React et GraphQL pour des boutiques en ligne rapides et personnalisables.
Trouvez le forfait VPS idéal pour EverShop
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec EverShop
EverShop est une plateforme d'e-commerce moderne et open source, basée sur Node.js, React et GraphQL. Contrairement aux plateformes de commerce électronique héritées basées sur PHP, EverShop est conçu autour d'une vitrine React rendue côté serveur, d'un système d'extension basé sur les graphes et d'une persistance PostgreSQL — offrant aux développeurs une boîte à outils familière et aux acheteurs une expérience rapide, semblable à celle d'une application.
L'auto-hébergement d'EverShop sur votre VPS permet de conserver les données des marchands, les dossiers clients et l'historique des commandes sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par transaction ni commissions de plateforme. Le catalogue, le thème, les intégrations de paiement et les règles d'expédition sont tous configurables via l'interface utilisateur d'administration, tandis que les développeurs peuvent étendre la plateforme avec des modules TypeScript de première classe.
Principales fonctionnalités de EverShop
Stack JS moderne
Conçu avec Node.js, React et GraphQL pour que les développeurs puissent étendre la vitrine et l'administration avec la même chaîne d'outils qu'ils utilisent déjà au quotidien.
Rendu côté serveur
La vitrine React SSR offre un premier affichage rapide et un HTML optimisé pour le référencement (SEO) par défaut, avec une hydratation côté client pour une navigation de type application.
Catalogue et inventaire
Gérez les produits, les variantes, les attributs, les catégories et le stock à partir d'une seule interface utilisateur d'administration avec édition en masse et importation CSV.
Panier et paiement
Paiement personnalisable sur une seule page avec prise en charge des commandes d'invités, des codes de réduction, des règles d'expédition et de multiples zones fiscales.
Système d'extension
L'API de module TypeScript de première classe et le système de hooks facilitent l'ajout de fournisseurs de paiement personnalisés, de thèmes ou de logique métier sans avoir à forker le noyau.
Serveur dorsal PostgreSQL
Toutes les données de catalogue, de client et de commande résident dans PostgreSQL — faciles à sauvegarder, à répliquer et à interroger directement pour les rapports ou les migrations.
Pourquoi choisir Hostinger pour EverShop
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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