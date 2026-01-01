Déployer Bagisto en 1 clic.
Plateforme e-commerce Laravel open source pour créer des boutiques en ligne avec prise en charge multidevise, multilingue et des passerelles de paiement.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Bagisto
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Bagisto
Bagisto est une plateforme e-commerce open-source construite sur le framework PHP Laravel, offrant aux commerçants une base complète pour gérer une boutique en ligne sans frais d'abonnement ni partage des revenus. Elle est livrée avec une vitrine client, un panneau d'administration complet, la gestion du catalogue de produits, le traitement des commandes, le contrôle des stocks et un processus de paiement qui gère nativement les exigences multidevises et multilingues.
L'auto-hébergement de Bagisto sur votre VPS signifie que les enregistrements de transactions de votre boutique, les données clients et le catalogue de produits restent sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement — essentiel pour les entreprises soumises à des exigences de résidence des données ou celles cherchant à éviter les frais par transaction et les restrictions de plateforme des fournisseurs SaaS.
Principales fonctionnalités de Bagisto
Prise en charge multi-devises
Acceptez les paiements dans n'importe quelle devise et affichez les prix dans la devise locale du client, avec une gestion configurable des taux de change.
Vitrine multi-langues
Servez des clients du monde entier dans leur langue préférée grâce à la localisation intégrée pour les pages produits, les parcours de paiement et les e-mails transactionnels.
Catalogue de produits flexible
Gérer des produits simples, configurables, groupés et téléchargeables avec des variantes, des attributs personnalisés et des règles de tarification dynamique.
Intégrations de passerelles de paiement
Connectez Stripe, PayPal et d'autres passerelles populaires prêtes à l'emploi, avec un système de plugins pour ajouter des méthodes de paiement personnalisées.
APIs REST et GraphQL
La couverture API complète vous permet de créer des vitrines headless, des applications mobiles, ou d'intégrer les données de commande et de produit avec des systèmes ERP et des services d'exécution des commandes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Bagisto
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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