Zulip est une puissante plateforme de chat d'équipe open source qui organise chaque conversation en sujets au sein de canaux, ce qui la rend fondamentalement différente des outils à canaux plats. Plutôt qu'un flux de messages indifférencié, chaque conversation appartient à un sujet nommé — permettant aux membres de l'équipe de se tenir au courant de manière sélective, de répondre de manière asynchrone et de retrouver les décisions passées sans défilement infini.

L'auto-hébergement de Zulip sur votre propre VPS donne à votre équipe un contrôle total sur les données de communication, l'historique des messages et les intégrations. Zulip prend en charge plus de 100 intégrations avec des outils de développement et de productivité, et propose des applications mobiles et de bureau natives pour toutes les principales plateformes.