Déployer Zulip en un clic.
Plateforme de chat d'équipe open source avec des fils de discussion thématiques organisés, conçue pour une communication d'équipe ciblée et asynchrone.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Zulip
Zulip est une puissante plateforme de chat d'équipe open source qui organise chaque conversation en sujets au sein de canaux, ce qui la rend fondamentalement différente des outils à canaux plats. Plutôt qu'un flux de messages indifférencié, chaque conversation appartient à un sujet nommé — permettant aux membres de l'équipe de se tenir au courant de manière sélective, de répondre de manière asynchrone et de retrouver les décisions passées sans défilement infini.
L'auto-hébergement de Zulip sur votre propre VPS donne à votre équipe un contrôle total sur les données de communication, l'historique des messages et les intégrations. Zulip prend en charge plus de 100 intégrations avec des outils de développement et de productivité, et propose des applications mobiles et de bureau natives pour toutes les principales plateformes.
Principales fonctionnalités de Zulip
Fil de discussion
Chaque message appartient à un sujet nommé au sein d'un canal, ce qui permet de garder les conversations organisées et faciles à suivre, même dans les équipes à fort volume.
Recherche plein texte performante
Recherchez dans l'historique complet des messages, y compris les fichiers et les liens, pour retrouver instantanément toute conversation ou décision passée.
Plus de 100 intégrations
Les intégrations natives avec GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry et d'autres apportent le contexte directement dans vos canaux d'équipe.
Applications natives
Les applications mobiles pour iOS et Android, ainsi que les applications de bureau pour Windows, macOS et Linux, maintiennent votre équipe connectée sur tous les appareils.
Flux de travail piloté par le clavier
Des raccourcis clavier complets et une interface sans distraction permettent aux utilisateurs expérimentés de naviguer et de répondre aux messages entièrement sans souris.
Pourquoi choisir Hostinger pour Zulip
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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