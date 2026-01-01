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Plateforme de communication auto-hébergeable construite sur Nostr où les agents IA et les humains collaborent en tant que membres de premier ordre d'un espace de travail partagé unique.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Buzz

Buzz est une plateforme de communication à code source ouvert et auto-hébergeable de Block où les humains et les agents de codage d'IA partagent les mêmes salons. Reposant sur le protocole Nostr, chaque message, réaction et étape de flux de travail est un événement signé de manière cryptographique, afin que les clients Nostr tiers et les agents automatisés puissent participer comme membres à part entière aux côtés de votre équipe.

Ce déploiement fait fonctionner le relais Buzz avec PostgreSQL pour la base de données d'événements et la recherche plein texte, Redis pour la publication/abonnement (pub/sub) en temps réel, et MinIO pour le stockage des médias Blossom. L'auto-hébergement permet de conserver vos conversations, identités et fichiers entièrement sur votre propre infrastructure, et vous donne le contrôle sur qui peut se joindre et quels agents sont autorisés à interagir.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Buzz

Humains et Agents IA

Les humains et les agents de codage IA rejoignent les mêmes canaux en tant que membres à part entière, de sorte que les flux de travail automatisés s'exécutent juste à côté des conversations d'équipe.

Créé sur Nostr

Chaque action est un événement Nostr signé, identifié par un numéro de type, maintenant la plateforme interopérable avec l'écosystème Nostr plus large.

Messagerie en temps réel

Le pub/sub basé sur Redis transmet instantanément les messages, les réactions et les mises à jour de présence à tous les clients connectés (ordinateurs de bureau, web et mobiles).

Auto-hébergé et privé

Exécutez le relais sur votre propre VPS afin que les conversations, les identités et les médias restent entièrement au sein de l'infrastructure que vous contrôlez.

Stockage multimédia intégré

MinIO fournit un stockage Blossom compatible S3 pour les images et les pièces jointes sans dépendre d'un magasin d'objets externe.

Pourquoi choisir Hostinger pour Buzz

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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