Déployer OpenCloud en un clic.
Plateforme open source de synchronisation de fichiers, de partage et de collaboration — une alternative souveraine à Nextcloud et Google Drive.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenCloud
OpenCloud est une plateforme open source moderne pour la synchronisation de fichiers, le partage et la collaboration d'équipe. Conçue en Go pour la performance et une empreinte minimale en ressources, elle offre une expérience de stockage cloud privé sans dépendre de services tiers ou d'infrastructures de fournisseurs. Contrairement aux solutions de synchronisation de fichiers héritées, OpenCloud inclut un fournisseur d'identité intégré, ce qui lui permet de fonctionner comme un conteneur unique sans nécessiter de base de données externe ou de serveur LDAP.
L'auto-hébergement d'OpenCloud sur votre propre VPS vous donne une souveraineté complète sur vos fichiers et vos données de collaboration. Les documents, les photos, les dossiers partagés et les comptes d'utilisateurs restent tous sur l'infrastructure que vous contrôlez — sans limites de stockage imposées par la plateforme et sans abonnement lié à l'accès à vos données.
Principales fonctionnalités de OpenCloud
Déploiement à conteneur unique
La gestion d'identité intégrée signifie qu'OpenCloud se déploie en tant que conteneur unique, sans nécessiter de base de données externe ni de serveur LDAP.
Synchronisation et partage de fichiers
Synchronisez les fichiers entre les clients de bureau et mobiles, et partagez des dossiers ou des fichiers individuels avec des contrôles d'autorisation granulaires.
Accès WebDAV et CalDAV
Montez votre stockage en tant que lecteur réseau via WebDAV et gérez les calendriers et les contacts via les protocoles CalDAV et CardDAV.
Clients de bureau et mobiles
Les clients de synchronisation officiels pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android permettent de garder les fichiers disponibles sur tous vos appareils.
Intégration de Collabora Office
Ajouter Collabora Online pour permettre l'édition dans le navigateur de documents, de feuilles de calcul et de présentations sans quitter votre gestionnaire de fichiers.
Politiques de mot de passe granulaires
Appliquer une longueur minimale, des exigences de classe de caractères et une liste de mots de passe interdits pour répondre aux normes de sécurité de l'organisation.
Pourquoi choisir Hostinger pour OpenCloud
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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