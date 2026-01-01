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Plateforme open source de synchronisation de fichiers, de partage et de collaboration — une alternative souveraine à Nextcloud et Google Drive.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenCloud

OpenCloud est une plateforme open source moderne pour la synchronisation de fichiers, le partage et la collaboration d'équipe. Conçue en Go pour la performance et une empreinte minimale en ressources, elle offre une expérience de stockage cloud privé sans dépendre de services tiers ou d'infrastructures de fournisseurs. Contrairement aux solutions de synchronisation de fichiers héritées, OpenCloud inclut un fournisseur d'identité intégré, ce qui lui permet de fonctionner comme un conteneur unique sans nécessiter de base de données externe ou de serveur LDAP.

L'auto-hébergement d'OpenCloud sur votre propre VPS vous donne une souveraineté complète sur vos fichiers et vos données de collaboration. Les documents, les photos, les dossiers partagés et les comptes d'utilisateurs restent tous sur l'infrastructure que vous contrôlez — sans limites de stockage imposées par la plateforme et sans abonnement lié à l'accès à vos données.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de OpenCloud

Déploiement à conteneur unique

La gestion d'identité intégrée signifie qu'OpenCloud se déploie en tant que conteneur unique, sans nécessiter de base de données externe ni de serveur LDAP.

Synchronisation et partage de fichiers

Synchronisez les fichiers entre les clients de bureau et mobiles, et partagez des dossiers ou des fichiers individuels avec des contrôles d'autorisation granulaires.

Accès WebDAV et CalDAV

Montez votre stockage en tant que lecteur réseau via WebDAV et gérez les calendriers et les contacts via les protocoles CalDAV et CardDAV.

Clients de bureau et mobiles

Les clients de synchronisation officiels pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android permettent de garder les fichiers disponibles sur tous vos appareils.

Intégration de Collabora Office

Ajouter Collabora Online pour permettre l'édition dans le navigateur de documents, de feuilles de calcul et de présentations sans quitter votre gestionnaire de fichiers.

Politiques de mot de passe granulaires

Appliquer une longueur minimale, des exigences de classe de caractères et une liste de mots de passe interdits pour répondre aux normes de sécurité de l'organisation.

Pourquoi choisir Hostinger pour OpenCloud

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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