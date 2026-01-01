Jusqu’à 70 % de rabais sur Whishper

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Suite de transcription audio et de sous-titrage auto-hébergée qui exécute Whisper, la traduction et l'édition entièrement sur votre propre serveur.

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VPS géré par l’IA
$ CA12,59/mois
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63 % de réduction
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Whishper

Whishper est une suite de transcription et de sous-titrage open-source qui exécute OpenAI Whisper localement pour une conversion parole-texte de haute précision sans envoyer l'audio à un service tiers. Téléchargez des fichiers multimédias, collez n'importe quelle URL prise en charge par yt-dlp, et Whishper gère la transcription, la traduction et l'édition de sous-titres en un seul endroit — le tout via une interface utilisateur web soignée.

L'auto-hébergement de Whishper maintient les enregistrements sensibles — entretiens, réunions, conférences, appels clients — entièrement sur votre infrastructure. Le moteur LibreTranslate inclus ajoute une traduction automatique hors ligne dans des dizaines de langues, et l'éditeur de sous-titres intégré vous permet d'affiner le timing, de diviser les segments et d'exporter vers SRT, VTT, TXT ou JSON sans quitter le navigateur.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Whishper

Transcription Whisper locale

Propulsé par FasterWhisper, transcrivez l'audio et la vidéo sur votre propre matériel sans appels d'API externes ni frais à la minute.

Ingestion d'URL et de fichiers

Déposez un fichier directement ou collez n'importe quelle URL prise en charge par yt-dlp — YouTube, podcasts, liens directs — et Whishper le récupère et le transcrit.

Traduction hors ligne

Le moteur LibreTranslate intégré traduit les transcriptions dans des dizaines de langues sans envoyer de texte à une API de traduction commerciale.

Éditeur de sous-titres intégré

Modifiez le minutage, divisez ou insérez des segments, et surveillez les avertissements CPS en direct pendant que le lecteur met en évidence la ligne active au fur et à mesure que l'audio est lu.

Plusieurs formats d'exportation

Téléchargez les transcriptions terminées au format SRT, VTT, TXT ou JSON, ou copiez le texte brut directement dans votre presse-papiers.

Profils CPU et GPU

Fonctionne sur des instances CPU standard prêtes à l'emploi et prend en charge l'accélération GPU NVIDIA pour une transcription nettement plus rapide sur du matériel compatible.

Pourquoi choisir Hostinger pour Whishper

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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