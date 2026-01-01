Déployer Whishper en un clic.
Suite de transcription audio et de sous-titrage auto-hébergée qui exécute Whisper, la traduction et l'édition entièrement sur votre propre serveur.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Whishper
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Whishper
Whishper est une suite de transcription et de sous-titrage open-source qui exécute OpenAI Whisper localement pour une conversion parole-texte de haute précision sans envoyer l'audio à un service tiers. Téléchargez des fichiers multimédias, collez n'importe quelle URL prise en charge par yt-dlp, et Whishper gère la transcription, la traduction et l'édition de sous-titres en un seul endroit — le tout via une interface utilisateur web soignée.
L'auto-hébergement de Whishper maintient les enregistrements sensibles — entretiens, réunions, conférences, appels clients — entièrement sur votre infrastructure. Le moteur LibreTranslate inclus ajoute une traduction automatique hors ligne dans des dizaines de langues, et l'éditeur de sous-titres intégré vous permet d'affiner le timing, de diviser les segments et d'exporter vers SRT, VTT, TXT ou JSON sans quitter le navigateur.
Principales fonctionnalités de Whishper
Transcription Whisper locale
Propulsé par FasterWhisper, transcrivez l'audio et la vidéo sur votre propre matériel sans appels d'API externes ni frais à la minute.
Ingestion d'URL et de fichiers
Déposez un fichier directement ou collez n'importe quelle URL prise en charge par yt-dlp — YouTube, podcasts, liens directs — et Whishper le récupère et le transcrit.
Traduction hors ligne
Le moteur LibreTranslate intégré traduit les transcriptions dans des dizaines de langues sans envoyer de texte à une API de traduction commerciale.
Éditeur de sous-titres intégré
Modifiez le minutage, divisez ou insérez des segments, et surveillez les avertissements CPS en direct pendant que le lecteur met en évidence la ligne active au fur et à mesure que l'audio est lu.
Plusieurs formats d'exportation
Téléchargez les transcriptions terminées au format SRT, VTT, TXT ou JSON, ou copiez le texte brut directement dans votre presse-papiers.
Profils CPU et GPU
Fonctionne sur des instances CPU standard prêtes à l'emploi et prend en charge l'accélération GPU NVIDIA pour une transcription nettement plus rapide sur du matériel compatible.
Pourquoi choisir Hostinger pour Whishper
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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