Déployer Dify en 1 clic.
Plateforme d'application LLM open-source pour créer visuellement des flux de travail d'IA, des pipelines RAG et des chatbots.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Dify
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Dify
Dify est la plateforme de développement d'applications LLM open source la plus populaire au monde, offrant une interface visuelle pour la création de flux de travail IA, de pipelines RAG, d'agents IA et d'applications de chatbot. Avec la prise en charge de plus de 100 fournisseurs de LLM, y compris OpenAI, Anthropic, Google Gemini, et des modèles locaux via Ollama, Dify permet aux équipes de prototyper et de déployer des applications IA de qualité production sans écrire de code d'orchestration complexe.
L'auto-hébergement de Dify sur votre propre VPS garantit que tous les documents, embeddings, conversations et clés API restent sous votre contrôle total. Ce déploiement inclut une base de données vectorielle Weaviate intégrée pour la recherche sémantique, l'exécution de code en bac à sable et la protection SSRF pour un développement sécurisé d'applications IA.
Principales fonctionnalités de Dify
Éditeur visuel de flux de travail
Créez des pipelines d'IA complexes en chaînant les appels LLM, les intégrations d'API et la logique conditionnelle par glisser-déposer.
Pipeline RAG
Ingérer des documents, générer des embeddings et récupérer les connaissances pertinentes avec la base de données vectorielle Weaviate intégrée.
Cadre d'agent IA
Créez des agents autonomes avec des capacités d'appel d'outils pour la recherche web, l'exécution de code et les API externes.
100+ fournisseurs de LLM
Se connecter à OpenAI, Anthropic, Google, Mistral et aux modèles locaux via Ollama avec équilibrage de charge des modèles et basculement.
Exécution de code en bac à sable
Exécutez Python et JavaScript en toute sécurité dans un environnement isolé avec une protection SSRF intégrée.
Studio d'ingénierie des invites
Concevoir, versionner et tester A/B des invites avec un tableau de bord d'observabilité pour la journalisation et le traçage.
Pourquoi choisir Hostinger pour Dify
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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