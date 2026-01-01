Déployer OCS Inventory NG en une installation en un clic.
Serveur de gestion de parc informatique open-source qui suit le matériel, les logiciels et déploie des paquets sur l'ensemble de votre parc.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) est une solution de gestion de parc informatique et de déploiement de logiciels, libre et open-source, qui a été affinée depuis 2001. Des agents légers installés sur les terminaux Windows, Linux, macOS, Android et IBM AIX rapportent des inventaires détaillés du matériel et des logiciels à un serveur central, tandis que les scans SNMP et la découverte IP étendent la visibilité aux imprimantes, commutateurs, routeurs et autres périphériques sans agent.
L'auto-hébergement d'OCS Inventory sur votre propre VPS garde chaque empreinte d'appareil, enregistrement de licence et paquet déployé sous votre contrôle. La console web, la base de données MySQL et l'API REST incluses sont les mêmes composants utilisés par les entreprises gérant des parcs informatiques de plus de 100 000 appareils, sans frais par actif et sans dépendance à un SaaS tiers.
Principales fonctionnalités de OCS Inventory NG
Inventaire matériel et logiciel
Des agents légers collectent des données détaillées sur le CPU, la mémoire, le stockage, les périphériques et les logiciels installés à partir des points de terminaison Windows, Linux, macOS, Android et AIX.
Déploiement de package
Poussez des scripts, des installateurs et des paquets de configuration vers les agents via HTTPS, avec des contrôles de bande passante qui s'adaptent à des parcs de plus de 100 000 appareils.
SNMP et découverte de réseau
Analyser les sous-réseaux et interroger les périphériques SNMP pour inventorier les imprimantes, commutateurs, routeurs et autres équipements qui ne peuvent pas exécuter d'agent.
Rapports de conformité des licences
Suivez les applications installées sur l'ensemble de votre parc et générez des rapports de mesure de logiciels pour vérifier l'utilisation des licences et les renouvellements.
API REST et intégrations
L'API REST intégrée et le plug-in de synchronisation GLPI alimentent les données d'actifs dans les systèmes de gestion des tickets, les CMDB et les outils de sécurité.
Console web avec RBAC
Console basée sur navigateur avec des contrôles d'accès basés sur les rôles, l'authentification LDAP et CAS, et des tableaux de bord personnalisables pour les opérateurs et les auditeurs.
Pourquoi choisir Hostinger pour OCS Inventory NG
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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