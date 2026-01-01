TrailBase est une alternative à Firebase, exécutable unique, avec des temps de réponse inférieurs à la milliseconde, construite sur Rust, SQLite et Wasmtime. Elle intègre des API REST et temps réel typées, une authentification basée sur JWT avec des fournisseurs OAuth2, un environnement d'exécution WebAssembly intégré pour la logique serveur personnalisée, et un tableau de bord d'administration soigné dans un seul binaire — ainsi, un backend complet est livré sous forme de processus unique sans base de données externe à gérer.

L'auto-hébergement de TrailBase sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des enregistrements d'utilisateurs, des données d'application et des jetons d'authentification, élimine la tarification BaaS par requête et vous offre une latence prévisible grâce au stockage SQLite local. Les SDK clients pour TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin et C# facilitent l'intégration avec les applications web et mobiles.