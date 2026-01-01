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Alternative open-source à Firebase avec des API de type sûr, des abonnements en temps réel, l'authentification et une interface d'administration dans un seul exécutable.

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$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec TrailBase

TrailBase est une alternative à Firebase, exécutable unique, avec des temps de réponse inférieurs à la milliseconde, construite sur Rust, SQLite et Wasmtime. Elle intègre des API REST et temps réel typées, une authentification basée sur JWT avec des fournisseurs OAuth2, un environnement d'exécution WebAssembly intégré pour la logique serveur personnalisée, et un tableau de bord d'administration soigné dans un seul binaire — ainsi, un backend complet est livré sous forme de processus unique sans base de données externe à gérer.

L'auto-hébergement de TrailBase sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des enregistrements d'utilisateurs, des données d'application et des jetons d'authentification, élimine la tarification BaaS par requête et vous offre une latence prévisible grâce au stockage SQLite local. Les SDK clients pour TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin et C# facilitent l'intégration avec les applications web et mobiles.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de TrailBase

APIs à typage fort

Définissez des collections dans l'interface d'administration et TrailBase génère automatiquement des points de terminaison REST fortement typés avec un schéma JSON, éliminant le code CRUD fragile écrit à la main.

Abonnements en temps réel

Les API temps réel basées sur le push permettent aux clients de s'abonner aux modifications d'enregistrements et de rester synchronisés sans sondage, idéal pour les applications collaboratives et à mise à jour en direct.

runtime WebAssembly

Exécutez une logique côté serveur personnalisée écrite en JavaScript, Rust ou Go sous forme de composants WASM isolés, sans avoir besoin de reconstruire ou de redémarrer le serveur.

Authentification intégrée

L'inscription par e-mail/mot de passe ainsi que les fournisseurs OAuth2 comme Google et Discord fonctionnent directement en utilisant des jetons JWT et de rafraîchissement — aucun service d'identité séparé n'est requis.

Tableau de bord administrateur

Une interface utilisateur web intégrée vous permet de gérer les tables, de parcourir les enregistrements, de configurer l'authentification et d'inspecter les journaux sans écrire de requêtes SQL ou d'appels REST à la main.

Binaire unique sur SQLite

Tout fonctionne à partir d'un seul exécutable Rust soutenu par SQLite, de sorte que les déploiements restent simples et les requêtes restent rapides sans serveur de base de données séparé.

Pourquoi choisir Hostinger pour TrailBase

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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