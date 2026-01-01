Déployer TrailBase en 1 clic.
Alternative open-source à Firebase avec des API de type sûr, des abonnements en temps réel, l'authentification et une interface d'administration dans un seul exécutable.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec TrailBase
TrailBase est une alternative à Firebase, exécutable unique, avec des temps de réponse inférieurs à la milliseconde, construite sur Rust, SQLite et Wasmtime. Elle intègre des API REST et temps réel typées, une authentification basée sur JWT avec des fournisseurs OAuth2, un environnement d'exécution WebAssembly intégré pour la logique serveur personnalisée, et un tableau de bord d'administration soigné dans un seul binaire — ainsi, un backend complet est livré sous forme de processus unique sans base de données externe à gérer.
L'auto-hébergement de TrailBase sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des enregistrements d'utilisateurs, des données d'application et des jetons d'authentification, élimine la tarification BaaS par requête et vous offre une latence prévisible grâce au stockage SQLite local. Les SDK clients pour TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin et C# facilitent l'intégration avec les applications web et mobiles.
Principales fonctionnalités de TrailBase
APIs à typage fort
Définissez des collections dans l'interface d'administration et TrailBase génère automatiquement des points de terminaison REST fortement typés avec un schéma JSON, éliminant le code CRUD fragile écrit à la main.
Abonnements en temps réel
Les API temps réel basées sur le push permettent aux clients de s'abonner aux modifications d'enregistrements et de rester synchronisés sans sondage, idéal pour les applications collaboratives et à mise à jour en direct.
runtime WebAssembly
Exécutez une logique côté serveur personnalisée écrite en JavaScript, Rust ou Go sous forme de composants WASM isolés, sans avoir besoin de reconstruire ou de redémarrer le serveur.
Authentification intégrée
L'inscription par e-mail/mot de passe ainsi que les fournisseurs OAuth2 comme Google et Discord fonctionnent directement en utilisant des jetons JWT et de rafraîchissement — aucun service d'identité séparé n'est requis.
Tableau de bord administrateur
Une interface utilisateur web intégrée vous permet de gérer les tables, de parcourir les enregistrements, de configurer l'authentification et d'inspecter les journaux sans écrire de requêtes SQL ou d'appels REST à la main.
Binaire unique sur SQLite
Tout fonctionne à partir d'un seul exécutable Rust soutenu par SQLite, de sorte que les déploiements restent simples et les requêtes restent rapides sans serveur de base de données séparé.
Pourquoi choisir Hostinger pour TrailBase
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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