Déployer Quickwit en 1 clic.
Moteur de recherche natif du cloud pour l'observabilité — une alternative open source à Datadog, Elasticsearch, Loki et Tempo.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Quickwit
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Quickwit
Quickwit est un moteur de recherche distribué open source écrit en Rust et conçu spécifiquement pour la gestion des logs, le traçage distribué et les charges de travail d'observabilité à n'importe quelle échelle. Il découple le calcul du stockage, indexant les données directement dans le stockage objet afin que les équipes puissent conserver des mois ou des années de télémétrie en ligne pour une fraction du coût des piles de logs traditionnelles.
L'auto-hébergement de Quickwit sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre pipeline d'observabilité, une compatibilité native avec OpenTelemetry et Jaeger, et une source de données Grafana — sans tarification par hôte, limites de rétention ou verrouillage fournisseur liés aux plateformes d'observabilité SaaS.
Principales fonctionnalités de Quickwit
OpenTelemetry natif
Ingérer les logs et les traces directement via OTLP gRPC et HTTP sans sidecars ni mappage de schéma, puis les interroger en quelques secondes.
Compatible Jaeger
L'API gRPC Jaeger intégrable permet à l'interface utilisateur (UI) et aux clients Jaeger existants d'interroger les traces prises en charge par Quickwit sans aucune modification de l'application.
Recherche en moins d'une seconde
L'indexation propulsée par Tantivy permet des requêtes plein texte et structurées sur des téraoctets de journaux et de traces avec des réponses à faible latence.
Backend de stockage d'objets
Indexe les données directement vers un stockage compatible S3 afin que la rétention soit économique et flexible — conservez des mois de télémétrie sans SSD coûteux.
Source de données Grafana
Le plugin officiel Grafana transforme Quickwit en une source de logs et de traces de premier ordre, aux côtés des tableaux de bord Prometheus et Loki.
Ingestion sans schéma
Le mappage dynamique vous permet d'ingérer du JSON semi-structuré sans définir de schéma au préalable, avec des schémas stricts facultatifs lorsque vous en avez besoin.
Pourquoi choisir Hostinger pour Quickwit
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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