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Archivage d'e-mails open source conforme aux exigences de conformité pour Gmail, Microsoft 365, IMAP et les importations PST, avec recherche en texte intégral.

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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 8
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Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
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Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Open Archiver

Open Archiver est une plateforme d'archivage d'e-mails auto-hébergée et conforme aux normes, qui ingère les messages de Gmail, Microsoft 365, des serveurs IMAP génériques et des fichiers PST ou MBOX en masse dans une archive locale inviolable. Les e-mails sont stockés au format .eml standard, dédupliqués, chiffrés au repos et indexés par Meilisearch avec Apache Tika analysant les pièces jointes, afin que chaque mot contenu dans les PDF, les documents Word et les feuilles de calcul devienne instantanément consultable.

L'auto-hébergement d'Open Archiver conserve chaque message, pièce jointe et journal d'accès sur votre propre infrastructure tout en répondant aux exigences de rétention, de conservation légale et d'audit dont dépendent les industries réglementées. Les hachages de fichiers détectent les altérations, les politiques de rétention automatisent la gestion du cycle de vie, et une piste d'audit immuable enregistre chaque accès.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Open Archiver

Ingestion universelle d'e-mails

Connectez-vous à Gmail, Microsoft 365, des boîtes aux lettres IMAP génériques, des archives PST, des fichiers MBOX, ou des exportations .eml compressées pour des migrations ponctuelles et une synchronisation continue en temps réel.

Rechercher dans les pièces jointes

Meilisearch indexe chaque corps d'e-mail tandis qu'Apache Tika extrait le texte des PDF, DOCX, XLSX et autres pièces jointes afin que les recherches atteignent l'intérieur des documents.

Stockage inviolable

Chaque e-mail et pièce jointe archivés est haché lors de l'ingestion, chiffré au repos et vérifié par un rapport d'intégrité afin que toute modification soit immédiatement détectée.

Conservation et piste d'audit

Les politiques de conservation granulaires automatisent la gestion du cycle de vie tandis qu'un journal d'audit immuable enregistre qui a accédé à quels messages et quand pour les rapports de conformité.

Stockage enfichable

Stockez les e-mails archivés sur le système de fichiers VPS local ou sur tout backend de stockage d'objets compatible S3 tel qu'AWS S3 ou MinIO sans modifier le déploiement.

Reconstruction de fil

La découverte de conversations regroupe les réponses et les transferts en fils de discussion complets afin que les enquêteurs puissent examiner le contexte complet de tout message en une seule vue.

Pourquoi choisir Hostinger pour Open Archiver

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Martin K
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