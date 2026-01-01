Déployer Databag en un clic.
Messagerie fédérée auto-hébergée avec chiffrement de bout en bout, appels audio/vidéo et fils de conversation thématiques.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Databag
Databag est une plateforme de messagerie fédérée auto-hébergée qui apporte une communication décentralisée aux individus et aux petites communautés sans dépendre de serveurs d'entreprise ou d'infrastructures blockchain. Utilisant la cryptographie à clé publique-privée pour l'identité, les comptes ne sont liés à aucun domaine d'hébergement spécifique — les utilisateurs sur différents nœuds Databag peuvent s'envoyer des messages librement, de manière similaire au fonctionnement de la fédération d'e-mails.
La plateforme prend en charge les sujets scellés chiffrés de bout en bout, les appels audio et vidéo, les notifications push mobiles et l'organisation des messages par sujet. L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que toutes les conversations, l'historique des appels et les données de contact restent entièrement au sein de votre infrastructure, avec un nombre illimité de comptes par nœud et sans frais par utilisateur — ce qui en fait une solution idéale pour les familles, les groupes d'amis et les petites organisations qui souhaitent une messagerie moderne sans intermédiaires d'entreprise.
Principales fonctionnalités de Databag
Messagerie Fédérée
Les comptes sur différents nœuds Databag peuvent communiquer directement, créant un réseau décentralisé où aucun serveur unique ne contrôle toutes les conversations.
Chiffrement de bout en bout
Les sujets scellés utilisent le chiffrement côté client afin que le contenu des messages reste privé, même pour l'administrateur du serveur hébergeant le nœud.
Appels audio et vidéo
L'appel intégré élimine le besoin d'un outil de vidéoconférence séparé pour les communautés utilisant déjà Databag pour la messagerie.
Fils de discussion thématiques
Organise les conversations par sujet plutôt que par contact, ce qui facilite le maintien de discussions ciblées et consultables au sein d'une communauté.
Comptes illimités
Chaque nœud prend en charge autant de comptes que nécessaire sans coût supplémentaire, ce qui rend économique l'hébergement de la messagerie pour un foyer ou une organisation entière.
Pourquoi choisir Hostinger pour Databag
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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