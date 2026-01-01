Databag est une plateforme de messagerie fédérée auto-hébergée qui apporte une communication décentralisée aux individus et aux petites communautés sans dépendre de serveurs d'entreprise ou d'infrastructures blockchain. Utilisant la cryptographie à clé publique-privée pour l'identité, les comptes ne sont liés à aucun domaine d'hébergement spécifique — les utilisateurs sur différents nœuds Databag peuvent s'envoyer des messages librement, de manière similaire au fonctionnement de la fédération d'e-mails.

La plateforme prend en charge les sujets scellés chiffrés de bout en bout, les appels audio et vidéo, les notifications push mobiles et l'organisation des messages par sujet. L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que toutes les conversations, l'historique des appels et les données de contact restent entièrement au sein de votre infrastructure, avec un nombre illimité de comptes par nœud et sans frais par utilisateur — ce qui en fait une solution idéale pour les familles, les groupes d'amis et les petites organisations qui souhaitent une messagerie moderne sans intermédiaires d'entreprise.