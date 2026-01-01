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Messagerie fédérée auto-hébergée avec chiffrement de bout en bout, appels audio/vidéo et fils de conversation thématiques.

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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
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KVM 4
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KVM 8
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
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32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Databag

Databag est une plateforme de messagerie fédérée auto-hébergée qui apporte une communication décentralisée aux individus et aux petites communautés sans dépendre de serveurs d'entreprise ou d'infrastructures blockchain. Utilisant la cryptographie à clé publique-privée pour l'identité, les comptes ne sont liés à aucun domaine d'hébergement spécifique — les utilisateurs sur différents nœuds Databag peuvent s'envoyer des messages librement, de manière similaire au fonctionnement de la fédération d'e-mails.

La plateforme prend en charge les sujets scellés chiffrés de bout en bout, les appels audio et vidéo, les notifications push mobiles et l'organisation des messages par sujet. L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que toutes les conversations, l'historique des appels et les données de contact restent entièrement au sein de votre infrastructure, avec un nombre illimité de comptes par nœud et sans frais par utilisateur — ce qui en fait une solution idéale pour les familles, les groupes d'amis et les petites organisations qui souhaitent une messagerie moderne sans intermédiaires d'entreprise.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Databag

Messagerie Fédérée

Les comptes sur différents nœuds Databag peuvent communiquer directement, créant un réseau décentralisé où aucun serveur unique ne contrôle toutes les conversations.

Chiffrement de bout en bout

Les sujets scellés utilisent le chiffrement côté client afin que le contenu des messages reste privé, même pour l'administrateur du serveur hébergeant le nœud.

Appels audio et vidéo

L'appel intégré élimine le besoin d'un outil de vidéoconférence séparé pour les communautés utilisant déjà Databag pour la messagerie.

Fils de discussion thématiques

Organise les conversations par sujet plutôt que par contact, ce qui facilite le maintien de discussions ciblées et consultables au sein d'une communauté.

Comptes illimités

Chaque nœud prend en charge autant de comptes que nécessaire sans coût supplémentaire, ce qui rend économique l'hébergement de la messagerie pour un foyer ou une organisation entière.

Pourquoi choisir Hostinger pour Databag

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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