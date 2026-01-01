Déployer GrowthBook en 1 clic.
Plateforme open source de gestion des fonctionnalités et de tests A/B avec analyse d'expériences native de l'entrepôt de données.
Trouvez le forfait VPS idéal pour GrowthBook
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec GrowthBook
GrowthBook est une plateforme open source de gestion des indicateurs de fonctionnalité et de tests A/B qui donne aux équipes d'ingénierie et de produit un contrôle total sur leur infrastructure d'expérimentation. Elle se connecte directement à votre entrepôt de données existant — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse ou PostgreSQL — afin que les résultats des expérimentations soient analysés là où vos données résident déjà, sans avoir besoin de faire transiter les événements par un service tiers.
L'auto-hébergement de GrowthBook sur votre VPS élimine la tarification par siège, maintient les configurations d'expérimentation et les données utilisateur sur votre propre infrastructure, et permet un nombre illimité de membres d'équipe et d'expérimentations à un coût d'infrastructure fixe — ce qui est essentiel pour les équipes des secteurs réglementés ou celles qui développent des produits sensibles à la confidentialité.
Principales fonctionnalités de GrowthBook
Tests A/B avancés
Menez des expériences avec des méthodes statistiques bayésiennes et fréquentistes, la réduction de variance CUPED et les tests séquentiels pour parvenir à des conclusions plus rapidement avec une plus grande précision.
Gestion des drapeaux de fonctionnalité
Ciblez les déploiements de fonctionnalités par attributs utilisateur, pourcentage ou drapeaux de prérequis, permettant des lancements progressifs et des retours en arrière instantanés sans nouveaux déploiements.
Analyse native de l'entrepôt
Les métriques d'expérimentation sont calculées directement dans BigQuery, Snowflake, Redshift ou PostgreSQL, en conservant les données sensibles dans votre infrastructure existante.
SDKs multilingues
Intégrez GrowthBook dans n'importe quelle pile technologique avec les SDK officiels pour React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android, et plus encore.
Éditeur visuel d'expériences
Lancer des tests A/B sans code sur des pages web à l'aide de l'éditeur visuel, sans nécessiter de modifications techniques au code de l'application.
Pourquoi choisir Hostinger pour GrowthBook
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Plausible Analytics
Plausible est une alternative légère à Google Analytics, axée sur la confidentialité
Ackee
Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour un suivi de sites web respectueux de la vie privée.