Jusqu’à 70 % de rabais sur GrowthBook

Déployer GrowthBook en 1 clic.

Plateforme open source de gestion des fonctionnalités et de tests A/B avec analyse d'expériences native de l'entrepôt de données.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec GrowthBook

GrowthBook est une plateforme open source de gestion des indicateurs de fonctionnalité et de tests A/B qui donne aux équipes d'ingénierie et de produit un contrôle total sur leur infrastructure d'expérimentation. Elle se connecte directement à votre entrepôt de données existant — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse ou PostgreSQL — afin que les résultats des expérimentations soient analysés là où vos données résident déjà, sans avoir besoin de faire transiter les événements par un service tiers.

L'auto-hébergement de GrowthBook sur votre VPS élimine la tarification par siège, maintient les configurations d'expérimentation et les données utilisateur sur votre propre infrastructure, et permet un nombre illimité de membres d'équipe et d'expérimentations à un coût d'infrastructure fixe — ce qui est essentiel pour les équipes des secteurs réglementés ou celles qui développent des produits sensibles à la confidentialité.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de GrowthBook

Tests A/B avancés

Menez des expériences avec des méthodes statistiques bayésiennes et fréquentistes, la réduction de variance CUPED et les tests séquentiels pour parvenir à des conclusions plus rapidement avec une plus grande précision.

Gestion des drapeaux de fonctionnalité

Ciblez les déploiements de fonctionnalités par attributs utilisateur, pourcentage ou drapeaux de prérequis, permettant des lancements progressifs et des retours en arrière instantanés sans nouveaux déploiements.

Analyse native de l'entrepôt

Les métriques d'expérimentation sont calculées directement dans BigQuery, Snowflake, Redshift ou PostgreSQL, en conservant les données sensibles dans votre infrastructure existante.

SDKs multilingues

Intégrez GrowthBook dans n'importe quelle pile technologique avec les SDK officiels pour React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android, et plus encore.

Éditeur visuel d'expériences

Lancer des tests A/B sans code sur des pages web à l'aide de l'éditeur visuel, sans nécessiter de modifications techniques au code de l'application.

Pourquoi choisir Hostinger pour GrowthBook

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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