Déployer LLDAP en un clic.
Serveur d'authentification léger offrant un backend LDAP simplifié et avec des choix par défaut pour les applications auto-hébergées.
Trouvez le forfait VPS idéal pour LLDAP
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LLDAP
LLDAP est un serveur d'authentification léger et opiniâtre qui expose une interface LDAP standard, soutenue par une interface d'administration web conviviale. Là où les configurations LDAP traditionnelles nécessitent des centaines de pages de schémas, d'ACL et de configuration slapd, LLDAP propose des valeurs par défaut sensées dès le départ : des schémas utilisateur/groupe/e-mail prédéfinis, un gestionnaire d'utilisateurs graphique et un seul binaire qui démarre en quelques millisecondes.
L'auto-hébergement de LLDAP sur votre VPS vous offre une source unique de vérité pour les comptes utilisateurs à travers chaque application auto-hébergée qui utilise LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana, et des dizaines d'autres — sans la surcharge opérationnelle d'OpenLDAP. Les utilisateurs résident en un seul endroit, les changements de mot de passe se propagent partout, et les groupes contrôlent l'accès de manière centralisée.
Principales fonctionnalités de LLDAP
LDAP pour les nuls
Serveur LDAP conforme aux standards avec des valeurs par défaut judicieuses, afin que les applications qui s'attendent à OpenLDAP fonctionnent directement, sans le fardeau de la maintenance du schéma et des ACL.
Interface d'administration web
Gérez les utilisateurs, les groupes et les adhésions via une interface graphique — sans fichiers ldif, sans ldapadd en ligne de commande, sans édition de schéma.
Source unique de vérité
Chaque application auto-hébergée lit à partir d'une seule base de données utilisateur, ainsi les changements de mot de passe, les désactivations et les mises à jour d'appartenance à un groupe s'appliquent partout en même temps.
API d'administration GraphQL
Automatisez le provisionnement et la gestion des groupes via une API GraphQL typée en plus de l'interface standard de liaison/recherche LDAP.
Flux de réinitialisation du mot de passe
Flux intégré de réinitialisation de mot de passe par e-mail pour les utilisateurs finaux, afin que les administrateurs n'aient pas à servir de support technique pour les mots de passe oubliés.
Faible encombrement
Un binaire Rust unique avec persistance SQLite utilise un minimum de CPU et de RAM, laissant de la marge sur le VPS pour les applications qui en ont réellement besoin.
Pourquoi choisir Hostinger pour LLDAP
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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