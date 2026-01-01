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Gestionnaire de mots de passe léger, auto-hébergé, compatible Bitwarden, écrit en Rust avec HTTPS automatique via Traefik.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
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$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Vaultwarden

Vaultwarden est une implémentation non officielle et légère de l'API du serveur Bitwarden, écrite en Rust. Il utilise une fraction de la mémoire requise par le serveur Bitwarden officiel tout en restant entièrement compatible avec tous les clients Bitwarden officiels — les extensions de navigateur, les applications de bureau et les applications mobiles fonctionnent toutes sans modification.

L'auto-hébergement de votre coffre-fort de mots de passe sur un VPS maintient chaque mot de passe, note sécurisée et identifiant entièrement au sein de votre propre infrastructure. Ce modèle achemine automatiquement le HTTPS via le proxy inverse Traefik préinstallé avec des certificats Let's Encrypt, satisfaisant l'exigence HTTPS des clients Bitwarden dès le premier déploiement.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Vaultwarden

Compatible Bitwarden

Toutes les extensions de navigateur, les clients de bureau et mobiles officiels de Bitwarden se connectent à Vaultwarden sans aucune modification.

Efficacité de Rust

Écrit en Rust, Vaultwarden utilise une fraction de la RAM et du CPU nécessaires au serveur Bitwarden officiel basé sur Java.

HTTPS automatique

Le trafic est acheminé via le proxy Traefik préinstallé avec des certificats Let's Encrypt, satisfaisant immédiatement l'exigence HTTPS de Bitwarden.

Soutien de l'organisation

Partagez les éléments du coffre-fort avec les membres de votre famille ou de votre équipe en utilisant les fonctionnalités d'organisation et de collection de Vaultwarden.

Accès d'urgence

Accordez à vos contacts de confiance un accès d'urgence à votre coffre-fort, avec des délais d'attente configurables pour les scénarios de récupération de compte.

Pourquoi choisir Hostinger pour Vaultwarden

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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