Déployer Vaultwarden en un clic.
Gestionnaire de mots de passe léger, auto-hébergé, compatible Bitwarden, écrit en Rust avec HTTPS automatique via Traefik.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Vaultwarden
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Vaultwarden
Vaultwarden est une implémentation non officielle et légère de l'API du serveur Bitwarden, écrite en Rust. Il utilise une fraction de la mémoire requise par le serveur Bitwarden officiel tout en restant entièrement compatible avec tous les clients Bitwarden officiels — les extensions de navigateur, les applications de bureau et les applications mobiles fonctionnent toutes sans modification.
L'auto-hébergement de votre coffre-fort de mots de passe sur un VPS maintient chaque mot de passe, note sécurisée et identifiant entièrement au sein de votre propre infrastructure. Ce modèle achemine automatiquement le HTTPS via le proxy inverse Traefik préinstallé avec des certificats Let's Encrypt, satisfaisant l'exigence HTTPS des clients Bitwarden dès le premier déploiement.
Principales fonctionnalités de Vaultwarden
Compatible Bitwarden
Toutes les extensions de navigateur, les clients de bureau et mobiles officiels de Bitwarden se connectent à Vaultwarden sans aucune modification.
Efficacité de Rust
Écrit en Rust, Vaultwarden utilise une fraction de la RAM et du CPU nécessaires au serveur Bitwarden officiel basé sur Java.
HTTPS automatique
Le trafic est acheminé via le proxy Traefik préinstallé avec des certificats Let's Encrypt, satisfaisant immédiatement l'exigence HTTPS de Bitwarden.
Soutien de l'organisation
Partagez les éléments du coffre-fort avec les membres de votre famille ou de votre équipe en utilisant les fonctionnalités d'organisation et de collection de Vaultwarden.
Accès d'urgence
Accordez à vos contacts de confiance un accès d'urgence à votre coffre-fort, avec des délais d'attente configurables pour les scénarios de récupération de compte.
Pourquoi choisir Hostinger pour Vaultwarden
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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