Déployer Authentik en un clic.
Fournisseur d'identité open source offrant le SSO d'entreprise, OAuth2, SAML et l'authentification multifacteur pour toute application.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Authentik
Authentik est un fournisseur d'identité open source flexible qui offre aux organisations une authentification de niveau entreprise et une gestion des utilisateurs sans la complexité généralement associée à l'infrastructure d'identité. Il prend en charge les protocoles OAuth2, OpenID Connect et SAML, le rendant compatible avec pratiquement toute application ou service nécessitant une authentification utilisateur. L'authentification multifacteur, les flux de connexion personnalisables, l'intégration LDAP et un portail utilisateur en libre-service complètent ses capacités.
L'auto-hébergement d'Authentik vous confère une souveraineté totale sur les identifiants utilisateur et les données de session, élimine les frais récurrents par utilisateur facturés par les fournisseurs d'identité commerciaux, et vous permet d'adapter les flux d'authentification aux exigences exactes de votre organisation. Ce déploiement exécute un serveur, un processus d'arrière-plan, PostgreSQL et Redis — tout ce qui est nécessaire pour une plateforme d'identité prête pour la production.
Principales fonctionnalités de Authentik
Protocoles SSO universels
La prise en charge d'OAuth2, OpenID Connect et SAML signifie qu'Authentik fonctionne comme fournisseur d'identité pour pratiquement toute application ou service moderne, prêt à l'emploi.
MFA flexible
Appliquer l'authentification multi-facteurs via des applications d'authentification TOTP, des clés matérielles WebAuthn ou SMS — configurable par application ou par groupe d'utilisateurs.
Flux de connexion personnalisables
Concevez des pipelines d'authentification avec des étapes conditionnelles, une personnalisation de la marque et un contrôle d'accès basé sur des politiques pour répondre aux exigences de sécurité de votre organisation.
Intégration d'annuaire LDAP
Connectez-vous aux annuaires Active Directory ou LDAP existants pour synchroniser les utilisateurs et les groupes, évitant ainsi de devoir reconstruire votre base de données d'utilisateurs à partir de zéro.
Journalisation d'audit et de conformité
Les journaux d'événements détaillés et les pistes d'audit enregistrent chaque événement d'authentification, vous offrant la visibilité nécessaire pour les audits de sécurité et la conformité réglementaire.
Pourquoi choisir Hostinger pour Authentik
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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