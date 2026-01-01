Déployer Authorizer en un clic d'installation.
Serveur d'authentification open source auto-hébergé offrant à vos applications une couche d'identité complète sans SaaS tiers.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Authorizer
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Authorizer
Authorizer est un serveur d'authentification et d'autorisation auto-hébergé qui remplace les services cloud comme Auth0, Firebase Auth ou Clerk. Il offre la connexion par e-mail/mot de passe, l'OAuth social avec plus de 10 fournisseurs, les liens magiques, l'authentification multi-facteurs et le contrôle d'accès basé sur les rôles prêts à l'emploi — le tout fonctionnant au sein de votre propre infrastructure, avec les données utilisateur stockées dans votre propre base de données.
Plutôt que de payer des frais par utilisateur ou de confier les identifiants de vos utilisateurs à un tiers, l'auto-hébergement d'Authorizer vous permet de conserver la pleine propriété de votre couche d'identité. Il expose une API GraphQL et une page de connexion intégrée vers laquelle vos applications peuvent rediriger, le tout étant pris en charge par SQLite, PostgreSQL, MySQL ou l'un des plus de 13 backends de base de données pris en charge.
Principales fonctionnalités de Authorizer
Connexion sociale et sans mot de passe
Prise en charge de Google, GitHub et de plus de 10 fournisseurs OAuth, ainsi que des liens magiques et de l'authentification multifacteur (MFA) basée sur TOTP, afin que les utilisateurs puissent se connecter comme ils le souhaitent.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez des rôles personnalisés et des rôles protégés pour restreindre ce que les utilisateurs authentifiés peuvent faire au sein de votre application.
GraphQL API
L'interface GraphQL complète pour la gestion des utilisateurs, l'émission de jetons et la configuration facilite l'intégration dans n'importe quelle pile technologique.
Interface utilisateur de connexion intégrée
Livré avec une page de connexion prête à l'emploi à l'adresse /app et un tableau de bord d'administration à l'adresse /dashboard — aucune interface utilisateur d'authentification personnalisée n'est requise pour commencer.
13+ backends de base de données
Exécutez sur SQLite pour la simplicité ou connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, ou l'une des plus de 10 autres bases de données prises en charge à mesure que vos besoins augmentent.
Pourquoi choisir Hostinger pour Authorizer
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
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Garantie de remboursement de 30 jours
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