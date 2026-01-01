2FAuth est une alternative open-source, basée sur le web, aux applications d'authentification mobiles comme Google Authenticator et Authy. Il génère des mots de passe à usage unique temporisés (TOTP) et des codes HOTP via une interface de navigateur épurée, afin que vos codes d'authentification soient accessibles depuis n'importe quel appareil — et non pas limités à un seul téléphone.

Contrairement aux applications d'authentification limitées au mobile, 2FAuth stocke vos secrets sur une infrastructure que vous contrôlez, grâce à un stockage chiffré et une protection de compte optionnelle. Cela signifie pas de verrouillage propriétaire, aucune donnée partagée avec des services commerciaux, et aucune dépendance à un téléphone qui pourrait être perdu ou endommagé au moment où vous en avez le plus besoin pour vous connecter.