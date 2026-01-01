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Gestionnaire d'authentification à deux facteurs auto-hébergé et web, accessible depuis n'importe quel appareil, gardant vos codes sous votre contrôle.

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67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
$ CA 27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec 2FAuth

2FAuth est une alternative open-source, basée sur le web, aux applications d'authentification mobiles comme Google Authenticator et Authy. Il génère des mots de passe à usage unique temporisés (TOTP) et des codes HOTP via une interface de navigateur épurée, afin que vos codes d'authentification soient accessibles depuis n'importe quel appareil — et non pas limités à un seul téléphone.

Contrairement aux applications d'authentification limitées au mobile, 2FAuth stocke vos secrets sur une infrastructure que vous contrôlez, grâce à un stockage chiffré et une protection de compte optionnelle. Cela signifie pas de verrouillage propriétaire, aucune donnée partagée avec des services commerciaux, et aucune dépendance à un téléphone qui pourrait être perdu ou endommagé au moment où vous en avez le plus besoin pour vous connecter.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de 2FAuth

Accès basé sur le web

Accédez à tous vos codes 2FA depuis n'importe quel navigateur sur n'importe quel appareil, éliminant la dépendance à un seul téléphone lors des moments de connexion critiques.

Prise en charge de TOTP et HOTP

Génère des mots de passe à usage unique basés sur le temps et basés sur un compteur, couvrant les normes d'authentification utilisées par pratiquement tous les services qui proposent l'authentification à deux facteurs.

Configuration facile du compte

Ajouter des comptes par balayage de code QR ou saisie manuelle, et les organiser en groupes avec des icônes pour une identification visuelle rapide.

Importation et exportation

Migrez depuis Google Authenticator, Aegis et 2FAS grâce aux outils d'importation intégrés, et exportez vos données à tout moment pour éviter le verrouillage.

Connexion sans mot de passe

La prise en charge de WebAuthn vous permet de vous authentifier à 2FAuth lui-même sans mot de passe, ajoutant une couche de sécurité moderne au gestionnaire qui protège vos autres comptes.

Pourquoi choisir Hostinger pour 2FAuth

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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