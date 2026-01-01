Déployer 2FAuth en un clic.
Gestionnaire d'authentification à deux facteurs auto-hébergé et web, accessible depuis n'importe quel appareil, gardant vos codes sous votre contrôle.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec 2FAuth
2FAuth est une alternative open-source, basée sur le web, aux applications d'authentification mobiles comme Google Authenticator et Authy. Il génère des mots de passe à usage unique temporisés (TOTP) et des codes HOTP via une interface de navigateur épurée, afin que vos codes d'authentification soient accessibles depuis n'importe quel appareil — et non pas limités à un seul téléphone.
Contrairement aux applications d'authentification limitées au mobile, 2FAuth stocke vos secrets sur une infrastructure que vous contrôlez, grâce à un stockage chiffré et une protection de compte optionnelle. Cela signifie pas de verrouillage propriétaire, aucune donnée partagée avec des services commerciaux, et aucune dépendance à un téléphone qui pourrait être perdu ou endommagé au moment où vous en avez le plus besoin pour vous connecter.
Principales fonctionnalités de 2FAuth
Accès basé sur le web
Accédez à tous vos codes 2FA depuis n'importe quel navigateur sur n'importe quel appareil, éliminant la dépendance à un seul téléphone lors des moments de connexion critiques.
Prise en charge de TOTP et HOTP
Génère des mots de passe à usage unique basés sur le temps et basés sur un compteur, couvrant les normes d'authentification utilisées par pratiquement tous les services qui proposent l'authentification à deux facteurs.
Configuration facile du compte
Ajouter des comptes par balayage de code QR ou saisie manuelle, et les organiser en groupes avec des icônes pour une identification visuelle rapide.
Importation et exportation
Migrez depuis Google Authenticator, Aegis et 2FAS grâce aux outils d'importation intégrés, et exportez vos données à tout moment pour éviter le verrouillage.
Connexion sans mot de passe
La prise en charge de WebAuthn vous permet de vous authentifier à 2FAuth lui-même sans mot de passe, ajoutant une couche de sécurité moderne au gestionnaire qui protège vos autres comptes.
Pourquoi choisir Hostinger pour 2FAuth
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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