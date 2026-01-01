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CMS PHP open-source flexible qui donne aux développeurs un contrôle total sur le code de sortie du site web, aussi bien pour les sites simples que pour les portails complexes.

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$ CA27,19
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 8
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec REDAXO

REDAXO est un système de gestion de contenu PHP open-source développé depuis 2004 qui donne aux développeurs un contrôle total sur la sortie du site web. Contrairement aux CMS rigides qui imposent une structure HTML fixe, REDAXO vous permet de créer des modules personnalisés qui définissent exactement comment le contenu est saisi et rendu — des pages de destination minimalistes aux grands portails multilingues.

L'auto-hébergement de REDAXO sur votre propre VPS signifie que vous possédez votre contenu, vos données et vos personnalisations sans frais de plateforme ni restrictions de fournisseur. Ce modèle associe REDAXO à MariaDB 10.11 et installe automatiquement le CMS au premier démarrage, afin que vous puissiez vous connecter au panneau d'administration et commencer à construire immédiatement.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de REDAXO

Modules de contenu personnalisés

Créez des modules de contenu réutilisables qui contrôlent précisément la manière dont les éditeurs saisissent les données et comment ces données sont rendues en HTML — sans dépendance à un framework.

Contrôle total de la sortie

REDAXO n'impose aucune contrainte structurelle à votre balisage, permettant aux développeurs de produire un HTML propre et sémantique adapté à chaque projet.

Assistance multilingue

Gérez le contenu dans plusieurs langues grâce au support clang intégré, faisant de REDAXO un choix naturel pour les sites web internationaux et régionaux.

Écosystème d'extensions

Étendez REDAXO grâce à un riche écosystème d'extensions communautaires couvrant la gestion des médias, le référencement, les formulaires, l'authentification, et bien plus encore.

Système de modèles flexible

Définissez des modèles de page et des mises en page réutilisables en PHP, donnant aux développeurs front-end la liberté de structurer les projets comme bon leur semble.

Pourquoi choisir Hostinger pour REDAXO

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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