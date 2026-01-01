Déployer REDAXO en un clic.
CMS PHP open-source flexible qui donne aux développeurs un contrôle total sur le code de sortie du site web, aussi bien pour les sites simples que pour les portails complexes.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec REDAXO
REDAXO est un système de gestion de contenu PHP open-source développé depuis 2004 qui donne aux développeurs un contrôle total sur la sortie du site web. Contrairement aux CMS rigides qui imposent une structure HTML fixe, REDAXO vous permet de créer des modules personnalisés qui définissent exactement comment le contenu est saisi et rendu — des pages de destination minimalistes aux grands portails multilingues.
L'auto-hébergement de REDAXO sur votre propre VPS signifie que vous possédez votre contenu, vos données et vos personnalisations sans frais de plateforme ni restrictions de fournisseur. Ce modèle associe REDAXO à MariaDB 10.11 et installe automatiquement le CMS au premier démarrage, afin que vous puissiez vous connecter au panneau d'administration et commencer à construire immédiatement.
Principales fonctionnalités de REDAXO
Modules de contenu personnalisés
Créez des modules de contenu réutilisables qui contrôlent précisément la manière dont les éditeurs saisissent les données et comment ces données sont rendues en HTML — sans dépendance à un framework.
Contrôle total de la sortie
REDAXO n'impose aucune contrainte structurelle à votre balisage, permettant aux développeurs de produire un HTML propre et sémantique adapté à chaque projet.
Assistance multilingue
Gérez le contenu dans plusieurs langues grâce au support clang intégré, faisant de REDAXO un choix naturel pour les sites web internationaux et régionaux.
Écosystème d'extensions
Étendez REDAXO grâce à un riche écosystème d'extensions communautaires couvrant la gestion des médias, le référencement, les formulaires, l'authentification, et bien plus encore.
Système de modèles flexible
Définissez des modèles de page et des mises en page réutilisables en PHP, donnant aux développeurs front-end la liberté de structurer les projets comme bon leur semble.
Pourquoi choisir Hostinger pour REDAXO
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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