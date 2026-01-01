Déployer Zipline en un clic.
Serveur de téléchargement de fichiers et d'images compatible ShareX avec un tableau de bord élégant et un raccourcisseur de liens intégré.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Zipline
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Zipline
Zipline est un serveur d'envoi de fichiers et d'images auto-hébergé, conçu pour les utilisateurs avancés qui ont besoin d'un partage rapide et fiable avec un contrôle total sur leurs données. Il prend en charge ShareX, Flameshot et d'autres outils de capture d'écran prêts à l'emploi, ce qui en fait un remplacement transparent pour les services d'envoi basés sur le cloud comme Imgur ou file.io.
Au-delà des simples envois, Zipline inclut le raccourcissement d'URL, des pastebins de code, l'organisation de dossiers, la personnalisation des embeds et la gestion des utilisateurs. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie un stockage illimité, aucune restriction de taille de fichier et une confidentialité totale pour chaque envoi.
Principales fonctionnalités de Zipline
Intégration ShareX
La prise en charge native de ShareX, Flameshot et des téléchargeurs personnalisés vous permet de capturer et de partager des captures d'écran en quelques secondes.
Raccourcisseur d'URL intégré
Raccourcissez les liens en même temps que les téléversements de fichiers depuis un tableau de bord unique, sans nécessiter de service distinct.
Gestion des utilisateurs
Créez plusieurs comptes avec des quotas de téléchargement individuels, des autorisations et des bibliothèques de fichiers distinctes.
Intégrer la personnalisation
Personnalisez les intégrations OpenGraph afin que les liens partagés affichent des aperçus enrichis sur Discord, Slack et les réseaux sociaux.
Dépôt de code
Partagez des extraits de code avec coloration syntaxique, détection automatique de la langue et options d'expiration.
Pourquoi choisir Hostinger pour Zipline
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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