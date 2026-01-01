Déployer Apache Gravitino en 1 clic.
Lac de métadonnées open source qui unifie les catalogues, les schémas et les tables à travers Iceberg, Hive, MySQL et PostgreSQL derrière une seule API.
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Apache Gravitino est un lac de métadonnées géo-distribué et fédéré qui offre aux équipes de données un point unique pour gérer les tables, les schémas, les ensembles de fichiers, les modèles et les politiques d'accès à travers des catalogues hétérogènes. Contrairement à un Metastore Hive traditionnel, Gravitino fédère les catalogues existants sans copier les métadonnées et les expose via une API REST unifiée et une interface utilisateur web moderne, de sorte que des moteurs comme Trino, Spark, Flink et Doris peuvent interroger la même vue logique.
L'auto-hébergement de Gravitino sur votre propre VPS maintient la lignée sensible, les définitions de schémas et les mappages d'informations d'identification au sein de votre environnement et évite les coûts récurrents des services de métadonnées gérés. Le point de terminaison de catalogue REST Iceberg inclus est prêt à prendre en charge les tables lakehouse dès la première utilisation.
Principales fonctionnalités de Apache Gravitino
Lac de métadonnées unifié
Fédérer les catalogues Iceberg, Hive, JDBC et de système de fichiers derrière une seule API REST et un espace de noms metalake.catalog.schema à trois niveaux.
Iceberg REST intégré
Fournit un point de terminaison de catalogue REST Iceberg sur le port 9001 afin que Spark, Flink et Trino puissent lire et écrire des tables Iceberg sans service externe.
Interface utilisateur web moderne
Parcourez les metalakes, les catalogues, les schémas et les tables, modifiez les propriétés et inspectez la traçabilité depuis une console web intégrée — aucun conteneur supplémentaire n'est requis.
Compatibilité multi-moteurs
Les connecteurs Trino, Spark, Flink, Doris et PyIceberg communiquent avec Gravitino afin que les mêmes métadonnées alimentent les charges de travail SQL, par lots et de streaming.
Catalogues de jeux de fichiers et de modèles
Gère les ensembles de fichiers non structurés et les métadonnées des modèles ML parallèlement aux tables, offrant aux charges de travail d'IA et de lakehouse un plan de gouvernance unique.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apache Gravitino
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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