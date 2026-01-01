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Serveur DNS open-source avec blocage de publicités intégré, protocoles DNS chiffrés et une console de gestion web complète.

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KVM 2
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$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Technitium DNS Server

Technitium DNS Server est un serveur DNS entièrement open-source qui agit à la fois comme un serveur de noms faisant autorité pour vos propres domaines et comme un résolveur récursif pour les clients réseau. Il prend en charge DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS et DNS-over-QUIC — protégeant les requêtes DNS de la surveillance des FAI et de l'interception par des attaques de l'homme du milieu sans nécessiter de résolveurs tiers.

Au-delà de la résolution standard, Technitium inclut le blocage des publicités et des logiciels malveillants à l'échelle du réseau via des URL de listes de blocage configurables, la validation DNSSEC et la signature de zone, un serveur DHCP intégré, le clustering multi-serveurs et le contrôle d'accès basé sur les rôles avec authentification à deux facteurs. L'auto-hébergement vous offre une visibilité complète sur chaque requête DNS de votre réseau, sans qu'aucun fournisseur externe ne voie votre trafic.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Technitium DNS Server

Blocage des publicités à l'échelle du réseau

Bloquez les publicités, les traqueurs et les domaines malveillants sur chaque appareil de votre réseau en utilisant des URL de listes de blocage configurables — aucun logiciel client n'est nécessaire sur les appareils individuels.

Protocoles DNS chiffrés

Prend en charge le DNS-over-TLS, le DNS-over-HTTPS et le DNS-over-QUIC pour empêcher l'interception et protéger la confidentialité des requêtes DNS vis-à-vis des ISPs et des espions de réseau.

Hébergement DNS autoritaire

Hébergez vos propres zones DNS avec signature DNSSEC en utilisant RSA, ECDSA ou EdDSA — éliminant la dépendance envers les serveurs de noms tiers pour vos domaines internes ou publics.

Résolution haute performance

L'architecture E/S asynchrone gère plus de 100 000 requêtes DNS par seconde avec une mise en cache persistante, un préchargement et une prise en charge du service de données périmées pour une disponibilité maximale.

Clustering multi-serveurs

Gérer et répliquer des zones sur plusieurs instances de serveur DNS à partir d'une console web unique pour la redondance et les déploiements distribués.

Pourquoi choisir Hostinger pour Technitium DNS Server

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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