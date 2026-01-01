Déployer Watcharr en un clic.
Liste de suivi auto-hébergée pour les films, les séries télévisées, les animes et les jeux, avec une interface utilisateur moderne et des comptes utilisateurs intégrés.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Watcharr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Watcharr
Watcharr est un traqueur de listes de visionnage open-source qui consolide les films, séries télévisées, animes et jeux vidéo en une seule bibliothèque auto-hébergée. Construit avec Go et SvelteKit, il extrait les métadonnées de TMDB, IGDB, AniList et Jikan afin que chaque entrée arrive avec des affiches, des informations sur le casting et les épisodes sans saisie manuelle.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS protège votre historique de visionnage, vos évaluations et l'activité de vos amis des services tiers comme Trakt ou MyAnimeList. L'authentification utilisateur intégrée, la synchronisation Jellyfin et Plex, et le stockage SQLite léger le rendent adapté aux traqueurs solitaires, aux foyers et aux petites communautés.
Principales fonctionnalités de Watcharr
Suivi unifié du visionnage
Suivez les films, les séries télévisées, les animes et les jeux côte à côte dans une seule bibliothèque au lieu de jongler avec des applications distinctes pour chaque média.
Statut et évaluations
Marquez les entrées comme prévues, en cours de visionnage, terminées, en attente ou abandonnées, et attribuez des notes personnelles sur 10 et des réflexions à chaque titre.
Sources de métadonnées riches
Récupère les affiches, le casting, les listes d'épisodes et les dates de sortie de TMDB, IGDB, AniList et Jikan afin que votre bibliothèque reste précise sans modifications manuelles.
Authentification intégrée
Les comptes d'utilisateurs natifs avec connexion facultative Jellyfin, Plex et OIDC permettent aux foyers et aux petites communautés de partager une instance en toute sécurité.
Fil d'activité et amis
Suivez d'autres utilisateurs sur votre instance, parcourez leurs listes publiques et consultez un flux en direct des changements de statut et des nouvelles évaluations.
Binaire Go léger
Un seul conteneur avec SQLite intégré utilise un minimum de CPU et de mémoire, il fonctionne donc confortablement sur les plus petits plans VPS.
Pourquoi choisir Hostinger pour Watcharr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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