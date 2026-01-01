Watcharr est un traqueur de listes de visionnage open-source qui consolide les films, séries télévisées, animes et jeux vidéo en une seule bibliothèque auto-hébergée. Construit avec Go et SvelteKit, il extrait les métadonnées de TMDB, IGDB, AniList et Jikan afin que chaque entrée arrive avec des affiches, des informations sur le casting et les épisodes sans saisie manuelle.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS protège votre historique de visionnage, vos évaluations et l'activité de vos amis des services tiers comme Trakt ou MyAnimeList. L'authentification utilisateur intégrée, la synchronisation Jellyfin et Plex, et le stockage SQLite léger le rendent adapté aux traqueurs solitaires, aux foyers et aux petites communautés.