Déployer Notifiarr en un clic.
Client unifié pour Notifiarr.com qui connecte votre pile multimédia à de puissants flux de travail de notification et d'automatisation.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Notifiarr
Notifiarr est un client auto-hébergé pour le service Notifiarr.com, permettant une intégration poussée entre votre pile d'automatisation multimédia — incluant Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et Plex — et un système de notification centralisé. Il agit comme un pont entre vos services locaux et Notifiarr.com, relayant les événements, déclenchant des flux de travail personnalisés et délivrant des alertes en temps réel vers Discord, Slack et d'autres plateformes.
En exécutant le client Notifiarr sur votre propre VPS, vous gardez un contrôle total sur vos intégrations de pile multimédia sans exposer les services individuels à Internet. Configurez tout via une interface web épurée, surveillez la santé du système et acheminez les notifications exactement là où vous en avez besoin.
Principales fonctionnalités de Notifiarr
Intégration de l'application Starr
Connectez Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, et plus encore pour relayer les événements multimédias et déclencher des notifications personnalisées automatiquement.
Notifications Discord
Diffuser des notifications riches et personnalisables aux canaux Discord avec des illustrations multimédias, des métadonnées et des boutons d'action.
Surveillance de la santé du système
Surveillez l'espace disque, le processeur, la mémoire et l'état des disques à partir d'un tableau de bord unique avec des alertes automatisées.
Plex & Tautulli Support
Recevez les mises à jour de lecture en cours, les événements de lecture et les notifications d'activité utilisateur directement depuis votre Plex Media Server.
Alertes multiplateformes
Acheminez les notifications vers Slack, Telegram, les e-mails et d'autres plateformes, en plus de Discord, pour une livraison flexible.
Pourquoi choisir Hostinger pour Notifiarr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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