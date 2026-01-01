Déployer October CMS en un clic.
CMS PHP auto-hébergé basé sur le framework Laravel pour la création de sites web et d'applications web modernes et flexibles.
Trouvez le forfait VPS idéal pour October CMS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec October CMS
October CMS est un système de gestion de contenu moderne basé sur le framework PHP Laravel. Conçu pour les développeurs et les équipes de contenu, il combine une interface d'administration épurée avec une architecture de thèmes et de plugins puissante, ce qui facilite la création de sites web personnalisés et d'applications web de toute complexité.
L'auto-hébergement d'October CMS sur votre VPS vous donne la pleine propriété de votre contenu, de vos thèmes et de vos plugins, sans frais par site ni dépendance propriétaire. Avec la prise en charge de MySQL et MariaDB, un riche écosystème de plugins communautaires et une base de code conviviale pour les développeurs, il s'adapte à tout, des blogs simples aux plateformes multipages sophistiquées.
Principales fonctionnalités de October CMS
Fondation Laravel
Construit sur le framework PHP Laravel, offrant Eloquent ORM, Artisan CLI et des conventions familières qui rendent la personnalisation et l'extension simples pour les développeurs PHP.
Écosystème de plugins
Étendez les fonctionnalités avec des plugins communautaires et officiels couvrant les formulaires, le SEO, les galeries et l'authentification sans écrire de code personnalisé.
Éditeur visuel dorsal
Gérez les pages, les mises en page, les partiels et les blocs de contenu via une interface d'administration intuitive sans modifier les fichiers directement sur le serveur.
Système de thèmes flexible
Créez ou personnalisez des thèmes en utilisant le templating Twig et des configurations de composants définies en YAML qui séparent clairement la présentation de la logique applicative.
API de contenu sans tête
Exposer du contenu via des points de terminaison d'API REST pour alimenter des front-ends découplés parallèlement aux pages traditionnelles rendues côté serveur à partir de la même installation.
Pourquoi choisir Hostinger pour October CMS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.