Déployer Apache Zeppelin en un clic.
Notebook basé sur le web pour l'analyse interactive de données avec Spark, SQL, Scala, Python et R dans un espace de travail collaboratif unique.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache Zeppelin
Apache Zeppelin est un carnet web open-source conçu pour l'analyse interactive de données à grande échelle sur des moteurs comme Apache Spark, Flink et Hive. Contrairement aux carnets monolingues, Zeppelin utilise une architecture d'interprète enfichable qui permet à une seule note de mélanger des paragraphes Scala, SQL, Python, R et shell avec des données partagées, les résultats étant transmis entre les langages via un format de tableau intégré.
L'auto-hébergement de Zeppelin sur un VPS maintient les carnets, les connexions aux ensembles de données et les identifiants d'interprète dans votre propre environnement, élimine la tarification par utilisateur des services de carnets gérés, et vous donne un contrôle total sur la configuration de Spark, la mémoire JVM et la gestion des dépendances.
Principales fonctionnalités de Apache Zeppelin
Paragraphes multi-langues
Mélangez Scala, SQL, Python, R, Markdown et shell dans une seule note en utilisant les interpréteurs Zeppelin, avec des résultats partagés entre les langages.
Intégration Spark native
Connectez-vous à Apache Spark prêt à l'emploi pour le traitement distribué des données, l'apprentissage automatique et les charges de travail de streaming sans configuration manuelle.
Visualisations intégrées
Transformez n'importe quel résultat SQL ou DataFrame en graphiques à barres, linéaires, circulaires, à nuage de points ou tableaux croisés dynamiques, sans aucun code de traçage et avec des entrées de formulaire dynamiques.
Écosystème d'interprétation
Interrogez les bases de données JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch et de nombreux autres systèmes via des interpréteurs enfichables configurés par note.
Carnets collaboratifs
Partagez des notes en direct via une URL, intégrez-les dans des tableaux de bord et planifiez-les avec le runner cron intégré pour des rapports automatisés.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apache Zeppelin
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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