Jusqu’à 70 % de rabais sur Semaphore

Interface utilisateur web moderne pour exécuter des playbooks Ansible, des plans Terraform, des scripts Bash et des piles Pulumi.

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$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Semaphore

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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$ CA9,09/mois
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Semaphore

Semaphore est une interface web open source moderne pour la gestion et l'exécution d'outils d'automatisation DevOps. Elle offre un tableau de bord épuré pour exécuter des playbooks Ansible, des plans Terraform, des configurations OpenTofu, des scripts Bash et des piles Pulumi sans nécessiter d'accès en ligne de commande. Les équipes peuvent gérer les inventaires, les identifiants et l'historique d'exécution via le navigateur tout en gardant un contrôle total sur leur code d'infrastructure.

L'auto-hébergement de Semaphore sur votre VPS centralise toutes les exécutions d'automatisation avec des pistes d'audit, des exécutions planifiées et des contrôles d'accès par équipe. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et un compte administrateur créé automatiquement au premier lancement avec les identifiants que vous configurez lors du déploiement.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Semaphore

Lanceur de playbooks Ansible

Exécutez des playbooks Ansible depuis une interface utilisateur web avec gestion de l'inventaire, injection de variables et diffusion en temps réel des sorties.

Prise en charge multi-outil

Exécutez Terraform, OpenTofu, Pulumi et des scripts Bash aux côtés d'Ansible depuis une interface unifiée unique.

Exécution programmée

Programmer les exécutions d'automatisation avec des expressions cron et consulter l'historique d'exécution avec des journaux détaillés et le suivi du statut.

Gestion des identifiants

Stockez les clés SSH, les identifiants de fournisseur de cloud et les mots de passe de coffre-fort en toute sécurité grâce au stockage chiffré.

Collaboration d'équipe

Gérer l'accès de l'équipe avec des autorisations au niveau du projet afin que les membres puissent exécuter des tâches autorisées sans accès direct au serveur.

Intégration Git

Extraire les playbooks et le code d'automatisation directement des dépôts Git avec sélection de branche et de tag par tâche.

Pourquoi choisir Hostinger pour Semaphore

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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