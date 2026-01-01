Semaphore est une interface web open source moderne pour la gestion et l'exécution d'outils d'automatisation DevOps. Elle offre un tableau de bord épuré pour exécuter des playbooks Ansible, des plans Terraform, des configurations OpenTofu, des scripts Bash et des piles Pulumi sans nécessiter d'accès en ligne de commande. Les équipes peuvent gérer les inventaires, les identifiants et l'historique d'exécution via le navigateur tout en gardant un contrôle total sur leur code d'infrastructure.

L'auto-hébergement de Semaphore sur votre VPS centralise toutes les exécutions d'automatisation avec des pistes d'audit, des exécutions planifiées et des contrôles d'accès par équipe. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et un compte administrateur créé automatiquement au premier lancement avec les identifiants que vous configurez lors du déploiement.