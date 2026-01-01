Interface utilisateur web moderne pour exécuter des playbooks Ansible, des plans Terraform, des scripts Bash et des piles Pulumi.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Semaphore
Semaphore est une interface web open source moderne pour la gestion et l'exécution d'outils d'automatisation DevOps. Elle offre un tableau de bord épuré pour exécuter des playbooks Ansible, des plans Terraform, des configurations OpenTofu, des scripts Bash et des piles Pulumi sans nécessiter d'accès en ligne de commande. Les équipes peuvent gérer les inventaires, les identifiants et l'historique d'exécution via le navigateur tout en gardant un contrôle total sur leur code d'infrastructure.
L'auto-hébergement de Semaphore sur votre VPS centralise toutes les exécutions d'automatisation avec des pistes d'audit, des exécutions planifiées et des contrôles d'accès par équipe. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et un compte administrateur créé automatiquement au premier lancement avec les identifiants que vous configurez lors du déploiement.
Principales fonctionnalités de Semaphore
Lanceur de playbooks Ansible
Exécutez des playbooks Ansible depuis une interface utilisateur web avec gestion de l'inventaire, injection de variables et diffusion en temps réel des sorties.
Prise en charge multi-outil
Exécutez Terraform, OpenTofu, Pulumi et des scripts Bash aux côtés d'Ansible depuis une interface unifiée unique.
Exécution programmée
Programmer les exécutions d'automatisation avec des expressions cron et consulter l'historique d'exécution avec des journaux détaillés et le suivi du statut.
Gestion des identifiants
Stockez les clés SSH, les identifiants de fournisseur de cloud et les mots de passe de coffre-fort en toute sécurité grâce au stockage chiffré.
Collaboration d'équipe
Gérer l'accès de l'équipe avec des autorisations au niveau du projet afin que les membres puissent exécuter des tâches autorisées sans accès direct au serveur.
Intégration Git
Extraire les playbooks et le code d'automatisation directement des dépôts Git avec sélection de branche et de tag par tâche.
Pourquoi choisir Hostinger pour Semaphore
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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